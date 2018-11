Eberbach. (MD) Unter Volldampf zur Verschönerung der Stadt arbeiten derzeit die städtischen Servicebetriebe. Deren Leiter Leander Schmitt gab auf RNZ-Nachfrage einen Einblick über die vielfältigen Tätigkeiten der Maler, Schlosser, Schreiner, Gärtner und sonstigen Handwerker. Schreiner Ronald Schüssler vom Servicebetrieb Bauhof setzt die baulichen Auflagen der letzten Brandschutzbegehung in der Stadthalle um.

Dabei werden Resopalplatten verbaut und nach Maß selbst angefertigte Holzverkleidungen in verschiedenen Räumlichkeiten der Halle eingebaut. Derweil zieht Straßenkehrer Nicola Iacovone mit einer Karre durch die Altstadt und befreit die Straßen und Plätze von Unrat. Seine Kollegen Roland Karl und Max Wolfgang sind mit dem Pritschen-Lkw unterwegs, leeren Mülleimer und beseitigen wilde Müllablagerungen. Schlosser Ralf Silberzahn ist mit der Erneuerung und Instandsetzung von diversen Beschilderungen an Gemeindestraßen beschäftigt.

Im Ortsteil Friedrichsdorf bereiten Siegfried Gramlich und Achim Schäfer mehrere Straßenbereiche für die Reparatur mit Heißasphalt vor. Im Friedhofsweg muss noch eine Kanalabdeckung, die Setzungsschäden aufweist, reguliert werden. Volker Jakob macht die Funktionskontrolle auf den Spielplätzen in der Stadt und den Ortsteilen. Diesmal hat er einen Praktikanten dabei, dem er erklärt, auf was alles geachtet werden muss. Auf dem Neckarlauer sind bei recht warmen Temperaturen Günter Heckmann und Timo Heckmann unterwegs. Die beiden Maler zeichnen Fahrbahnmarkierungen nach und bringen gerade einen großen Pfeil bei den Busparkplätzen auf, damit niemand die falsche Fahrtrichtung nimmt. Sven Halamoda und Friedbert Haas vom Servicebetrieb Gärtnerei mähen zurzeit unbebaute Grundstücke in Neckarwimmersbach und das "Straßenbegleitgrün". Denn auch die Ränder und Böschungen entlang der Straßen müssen vor Überwucherung geschützt werden. Doris Bachert nimmt sich dem "Wildkraut" in verschiedenen Pflanzbeeten, unter anderem in der Neckaranlage, an. Mit dem Heckenschneiden in Grünanlagen, auf Friedhöfen und an Schulen sind Martin Knörzer und Hans Lauter beschäftigt, während sich Brigitte Manges, Wolfgang Scheuermann und Wilfried Breunig um alle auf dem Friedhof anfallenden Arbeiten kümmern.