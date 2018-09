Von Felix Hüll

Eberbach. Die Finanzsituation der Stadt, einzelne Bauvorhaben und das Leistungsspektrum der Stadtwerke Eberbach stellte Bürgermeister Peter Reichert in den Mittelpunkt seines ersten Bürgerinformationsabends. Rund 110 Besucher zählte Hauptamtsleiterin Anke Steck im großen Saal der Stadthalle.

Wer im Publikum Neuigkeiten erwartet hatte, sah sich als regelmäßiger Besucher von Gemeinderatssitzungen oder Zeitungsleser bereits informiert. Bürgermeister Reichert hatte seinen etwas über einen Stunde dauernden Vortrag gezielt darauf angelegt, anschaulich zu den genannten drei Schwerpunkten Fakten vorzustellen.

Reichert benannte aus dem 45,4 Millionen-Euro-Haushalt 2013 Eckpunkte, nannte wichtige Einnahmequellen und Ausgabearten. Reichert erinnerte an die weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen (statt erwarteter 8,6 derzeit nur 5,9 Millionen Euro) und dass zum Ausgleich des Haushaltes 2013 wie auch 2014 die Rücklagen angegriffen werden.

Zwar seien die Hebesätze der Realsteuern seit acht Jahren nicht mehr erhöht worden und liegen bei den beiden Grundsteuerarten sowie der Gewerbesteuer bei 360 Prozent. Dennoch liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der 14 318 Eberbacher bei 2 355 Euro.

Eberbach rangiere zum Jahresende 2011 im Kreisvergleich an zweiter Stelle hinter Leimen. Reichert: "Und 2014 wird historisch eines der schwierigsten, vielleicht sogar das schwierigste Haushaltsjahr überhaupt."

Der Einbruch sei so nicht vorhersehbar gewesen. "Ich kann Ihnen leider keinen Zeithorizont für dringend nötige Investitionen geben. Wir müssen das laufende und das nächste Jahr überstehen. Die Ausgangslage ist, schlecht, sehr schlecht. Aber wir kämpfen Wir haben ein wunderbares Städtchen, für das es sich lohnt, zu kämpfen."

Zu "Bauangelegenheiten" informier-te Reichert über die Sanierungsgebiete Neckarstraße/Dombrowskis Generationen-Wohnen Projekt und Güterbahnhofstraße, die Erschließung im Baugebiet Grenzweg in Unterdielbach sowie "Im Hochfeld" in Badisch Schöllenbach, den Umbau der Eisenbahnüberführung Neckarhälde. Bei Hochbaumaßnahmen verwies Reichert auf die Mängelbeseitigung am Hohenstaufen-Gymnasium. Neben den 8,25-Millionen-Euro-Ausgaben für Neubau und saniertes Gebäude mit 2840 Quadratmetern warteten noch die unsanierten Bauteile B und C mit 4750 Quadratmetern Nutzfläche auf die Sanierung.

Bis Ende 2013 sollen die Mängel aus dem Brandschutzgutachten abgearbeitet sein. Nach Einbau einer fest installierten Brandmeldeanlage in den Gebäudeteilen B und C sei der Brandschutz in Abstimmung mit dem Landratsamt gewährleistet. Reichert berichtete von der Fenstersanierung und Schulküchenerneuerung an der Dr. Weiss-Schule, vom Außenspielgelände der katholischen Kindergärten und der Innenwandgestaltung der Ittertalsporthalle. Viele Bürger wüssten nicht, dass Eberbachs Stadtwerke Dienstleistungen in insgesamt acht Sparten anbieten: Strom, Gas, Wasser, Wärme, Verkehr, Bäder, Hafen und Fähre. Die Bäder verursachten jährlich bis zu 900 000 Euro Verlust, die Verkehrsbetriebe 400 000 Euro, wohingegen andere Betriebsteile rentabel seien. Zudem sei der Wasserpreis in der Stadt seit elf Jahren stabil.

Zur Neubesetzung der vakanten Stadtwerkeleiter-Stelle äußerte sich Reichert nicht. Er kündigte an, dass man mit der Sanierung der Graugussleitungen bis Jahresende fertig werden wolle.

Reichert lud alle Bürger dazu ein, doch die öffentlichen Gemeinderatssitzungen zu besuchen . Bürgerinformationsabende mit direkter Kontaktmöglichkeit zur Stadtverwaltung will Reichert jetzt ein bis zweimal pro Jahr anbieten. Im Anschluss an seinen Vortrag standen alle Amtsleiter an Partytischchen in der Halle für individuelle Gespräche zur Verfügung.