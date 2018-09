Von Martina Weyrauch

Eberbach. Der goldene Oktober neigt sich dem Ende zu, ab dem morgigen Freitag soll es mit den Temperaturen bergab gehen; bis zu einem Grad minus sind gemeldet. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind bereits im Einsatz, um das Stauferstädtchen für den kommenden Winter zu rüsten. Derzeit werden laut Volker Hafen, Leiter der städtischen Servicebetriebe, unter anderem Schlaglöcher gefüllt und Straßeneinläufe reguliert. Die städtischen Rosenbeete werden mit Rindenmulch versehen und am Neuen Weg steht eine "Rissesanierung" an. Außerdem werden die städtischen Grünflächen und Feldwegränder gemäht. Diese Woche noch soll die Treppe am Kuckucksweg saniert werden. Arbeiten stehen zudem noch beim Brombacher Friedhof an, dort wird der Sandsteinbelag neben der Aussegnungshalle erneuert.

"Die Blumen wurden bereits vergangene Woche auf Herbst/Winter umgestellt", so Hafen. 6000 Stiefmütterchen in verschiedenen Farben wurden gesetzt; unter anderem in der Neckaranlage, am Leopoldsplatz und auf dem Grünstreifen hinter der Neckarbrücke Richtung Neckarwimmersbach. Ab Mitte November/Ende Dezember sollen Bäume und Pflanzen der Stadt noch einen "Verjüngungsschnitt" bekommen. Während sich die Bürger über zwei neu gepflanzte Obstbäume neben dem Spielplatz in der Scheffelstraße freuen dürfen, muss ein Baum in der Itterstraße entfernt werden. Laut Hafen ist eine alte Kastanie dort nicht mehr standfest; sie steht nächste oder übernächste Woche auf der Liste und soll gefällt werden. "Wir versuchen immer aufzuforsten - wenn Bäume weg müssen, versuchen wir sie zu ersetzen", so der Leiter der städtischen Servicebetriebe. Streusalz musste in diesem Jahr nicht viel gekauft werden; "wir haben nur einen Silowagen, also rund 25 Tonnen bestellt", so Hafen. Die Winter 09/10 und 10/11 seien sehr hart gewesen, weshalb vergangenes Jahr viel Salz geordert wurde. Da aber der vergangene Winter dann recht mild war, wurde nur wenig verbraucht und dementsprechend ist noch viel übrig. Die Salzvorräte wurden vom ehemaligen Siebeck-Gebäude in der Güterbahnhofstraße, das demnächst abgerissen werden soll, in den Bauhof transportiert und lagern jetzt dort. Im Laufe der kommenden Woche drehen die Stadtwerke auch den Brunnen das Wasser ab. "Die restlichen Arbeiten an den Brunnen übernehmen dann die Brunnenpaten", erklärt Siegfried Rupp von den Stadtwerken.