Eberbach. (jbd) Bei der noch ausstehenden Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums steuert die Verwaltung jetzt ein die maroden Finanzen schonendes Vorgehen in kleinen Schritten an. Dies würde die Baumaßnahme - mit Dach- und Innensanierung, Fenstererneuerung etc. - zwar erheblich in die Länge ziehen, mit allen damit für den Schulbetrieb verbundenen Störungen. Und es würden auch zusätzliche Kosten dadurch anfallen, dass die Baustelle mehrfach einzurichten ist. Aber, wie es im Resümee der Verwaltung für die Gemeinderatssitzung heißt, man könnte sich auch hohe Kosten für die Auslagerung des Schulbetriebs in Container sparen, die mit stolzen 2,27 bis 2,68 Millionen Euro zu Buche schlügen.

Der Gemeinderat steht in seiner Sitzung am Donnerstag daher vor einer umfassenden Entscheidung. Die Verwaltung schlägt vor, die von einem Ludwigsburger Architekturbüro erarbeiteten Sanierungs- und Neubauvarianten fürs HSG nicht weiter zu verfolgen und das Büro nicht weiter zu beschäftigen. Auch von der als Finanzierungsmodell erwogenen öffentlich-privaten Partnerschaft will man vorläufig Abstand nehmen, weil die daraus erwachsenden Kosten für die Stadt nicht zu stemmen wären. Da die Zustimmung des Rhein-Neckar-Kreises an die Voraussetzung geknüpft ist, das Gymnasium schnell mit einer flächendeckenden stationären anstelle der bislang noch mobilen Brandmeldeanlage auszustatten, soll deren Einbau geplant und bis zu den Sommerferien 2014 vorbereitet werden. 220.000 Euro wären dafür in den neuen Haushalt einzustellen. Schließlich muss auch das neue Konzept der kleinen Schritten erst einmal erarbeitet werden - und auch dazu bedarf es der gemeinderätlichen Zustimmung.

Der genaue Umfang eines solchen Sanierungskonzepts sollte zunächst mit der Schulleitung abgestimmt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Nicht zuletzt wäre auch seine Förderfähigkeit noch zu prüfen, wobei die Stadt von eher eingeschränkten Möglichkeiten ausgeht. Das Stadtbauamt, lässt die Verwaltung außerdem wissen, wäre personell nicht in der Lage, die "Kleinen Schritte" in absehbarer Zeit selbst planerisch zu erarbeiten. Deshalb will man dem Gemeindeparlament bis spätestens Mitte des kommenden Jahres Lösungsvorschläge präsentieren. Sollte es grünes Licht dafür geben, wäre mit dem ersten der "kleinen Schritt" am HSG daher auch frühestens in den Sommerferien 2015 zu rechnen.