Eberbach-Rockenau. (RNZ) Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis will bereits ab Ende April bis zu 35 Flüchtlinge und Asylbewerber im Ortsteil Rockenau unterbringen. Wie bereits berichtet, hat der Kreis neben fünf Wohnungen in der Heinrich-Weihrauch-Straße nun noch weitere fünf Wohnungen in einem Gebäude der Baugenossenschaft in der Rockenauer Straße 83 angemietet. Eine Informationsveranstaltung der Bevölkerung dazu soll am Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr in der Eberbacher Stadthalle stattfinden. Noch immer sei der Rhein-Neckar-Kreis als Untere Aufnahmebehörde auf der Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, um eine drohende Obdachlosigkeit der Flüchtlinge zu vermeiden, hieß es in einer Pressemitteilung des Kreises.

Im Rhein-Neckar-Kreis gebe es derzeit 24 Unterkünfte mit rund 2030 Plätzen. Aufgrund der hohen Zuweisungen aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen müsse der Kreis derzeit auch in Städten und Gemeinden, in denen die Kreisverwaltung bereits Asylbewerber unterbringt, weitere Wohnraumangebote annehmen, hieße es aus dem Landratsamt. Die Hauptherkunftsländer der im Januar und Februar in Deutschland registrierten Flüchtlinge seien der Kosovo, Syrien, Serbien, Albanien, Afghanistan, Irak, Mazedonien, Eritrea, Nigeria sowie Bosnien und Herzegowina.