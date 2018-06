Wieder in Verbindung mit der Natur und sich selber zu treten vermittelt in neun Monaten die Weiterbildung in Wildnispädagogik am Breitenstein. Im Bild eine Waldohreule. Foto: privat

Eberbach. Wer länger alleine draußen in der Natur verweilt, träumt anders, denkt anders, nimmt anders wahr. In fast allen Kulturen fand diese Auseinandersetzung mit sich selbst, den eigenen Werten und Erlebnissen außerhalb der gewohnten Umgebung, bevorzugt in der Wildnis statt. Diese Erfahrung zu erleben und auch an andere zu vermitteln, ist das Ziel der Weiterbildung "Wildnispädagogik", die am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr vorgestellt wird. Ab Juni 2016 startet dann in Eberbach eine Ausbildungsgruppe in Kooperation der Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald und der VHS Eberbach-Neckargemünd.

Die von Gero Wever und einem Team seit 2003 entwickelte Weiterbildung Wildnispädagogik richtet sich an alle, die den Wunsch haben, wieder in Verbindung mit der Natur und sich selber zu treten, die die Grundlagen eines einfachen Lebens kennen lernen oder dieses Wissen vertiefen wollen. Seit der ersten Durchführung der Weiterbildung Natur- und Wildnispädagogik 2003, hat sich die Wildnispädagogik in Deutschland damit als wichtige Grundlage für die Arbeit in und mit der Natur etabliert. Sie wird heute von vielen Arbeitgebern empfohlen und bezahlt.

Die vielschichtigen Themen können in unterschiedlichen Kontexten für verschiedene Zielgruppen eingesetzt werden, um einen Bezug zur Einfachheit und Natürlichkeit herzustellen, wie z. B. in Kindergärten, Schulen, Freizeit-Ferienbereichen, Umweltbildung, Gesundheits-/Altersvorsorge, Reaktivierung der Selbstheilungskräfte, Persönlichkeitsentwicklung, oder einfach um autark in der Natur zu leben.

Die Weiterbildung erstreckt sich über neun Monate und umfasst sechs aufeinander aufbauende Blöcke zu allen Jahreszeiten (ca. 230 Unterrichtsstunden). Erstmalig finden die Ausbildungsblöcke am Breitenstein statt. Den Informationsabend gestalten Michael Ebinger und Melanie Christmann Koch am 28. April von 19.30 bis 21 Uhr in der Realschule.

Michael Ebinger hat selbst als Pionier die erste Weiterbildung in 2003 als Teilnehmer besucht. Für ihn hat sich daraus ein Weg vom klassischen Zimmermann in die Arbeit für das Gemeinwohl entwickelt. Er ist Mitbegründer des Vereins "Wurzel Werk" und war federführend bei der Durchführung der Waldsinfonie in Waldbrunn. Seit 2005 ist er Stufenleiter im Bereich Wildnispädagogik an der Freien aktiven Montessori Schule Kraichgau. Melanie Christmann Koch hat viele Jahre als staatlich anerkannte Erzieherin im Waldkindergarten gearbeitet. Ihre Ausbildung in Sachen Wildnis begann sie 2002 und hat mit ihrer Familie ein halbes Jahr im Primitiv Camp der Wildnisschule in Schweden praktische Erfahrungen im Leben ohne Strom und fließend Wasser gesammelt. Bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in RLP ist sie Jugendbildungsreferentin und begleitet seit knapp 10 Jahren Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene in wildnispädagogischen Projekten.

Info: Anmeldung und Info bei der VHS, 06271/946210, per E-Mail an info@vhs-eb-ng.de.