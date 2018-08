Eberbach. (by) Gegen die Stimmen der AGL hat sich der Gemeinderat bei einer Enthaltung für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes "Wiesenstraße/Odenwaldstraße" ausgesprochen. Die AGL hatte sich am Verzicht auf eine Umweltprüfung gestört. Der Aufstellungsbeschluss von 2003 wurde aufgehoben.

Der neue Bebauungsplan sieht ein verkleinertes Areal vor. Die Verwaltung, so Stadtbaumeister Steffen Koch, schlägt vor, das nordöstlich der Wiesenstraße gelegene Quartier aus dem Plangebiet herauszunehmen, wodurch die Wiesenstraße selbst die nordöstliche Grenze darstellt. Das städtebauliche Entwicklungsziel "Baulücken schließen/Bestand ergänzen, modernisieren" sei hier bereits umgesetzt.

Auf der auf 2200 Quadratmeter reduzierten Fläche, die im Sanierungsgebiet "Güterbahnhofstraße" liegt, soll ein Mischgebiet entstehen. Das Wohnen darin soll mit verschiedenen Maßnahmen aufgewertet werden.

Als maßgebender Bestandteil des städtebaulichen Vorentwurfs sei die Neuordnung im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens entlang des Holderbachs anzusehen, sagte Koch. Hier müssten noch Gespräche mit den Anwohnern geführt werden, da es auch abweichende Meinungen gebe.

Entlang des Holderbaches soll ein Anliegerweg hergestellt werden. Über ihn sollen die Grundstücke im rückwärtigen Bereich erreicht werden können. Verzichtet werden soll hingegen auf die im städtebaulichen Entwicklungskonzept vorgesehene Weiterführung des Weges über einen Fußgängersteg entlang der Uferseite bis zur Wiesenstraße.

Im rückwärtigen Bereich ist eine "maßvolle Bebauung" vorgesehen. Auf den Grundstücken sollen Stellplätze angelegt werden, die über den künftigen Anliegerweg angefahren werden können, um so auch den Parkdruck in der Odenwaldstraße zu verringern. Ein Punkt, der die volle Zustimmung von Karl Braun (CDU) fand. Es sei eine Chance für die Anlieger, ihre Fahrzeuge endlich gefahrlos zu Be- und Entladen. Im Zufahrtsbereich zum Anliegerweg soll entlang des Holderbaches ein Grünstreifen vorgesehen werden.

Ermöglicht werden soll eine intensivere Nutzung der Grundstücke durch maßvolle Anbauten wie Terrassen, Wintergärten und Balkone. Auch kleinere zusammenhängende Nebengebäude auf der Rückseite der Baugrundstücke zum Anliegerweg sollen möglich sein. Christa Wernz (SPD) bedauerte, dass ein Weg vom Lebensrad zur Güterbahnhofstraße nicht vorgesehen ist. "Wir hätten es gerne gemacht, aber eine Barrierefreiheit ist aus finanzieller Sicht nicht zu erreichen", begründete Steffen Koch.

Durch eine entsprechende Bepflanzung soll einer "Hinterhofsituation" entgegengewirkt werden. Im Bereich der Nebengebäude und der Wendemöglichkeit sind Grünflächen mit einzelnen Bäumen vorgesehen. Die Nutzung regenerativer Energien im Plangebiet wird angestrebt.

Da die Fläche weniger als 20 000 Quadratmeter beträgt, ist ein "beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung" möglich. Eine Vorprüfung im Hinblick auf voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen ist dabei nicht vorgesehen. Für die Gemeinderäte der AGL ein offensichtlicher Widerspruch. Der Holderbach sei ein wesentlicher Bestandteil des Areals, weshalb Christian Kaiser eine Umweltprüfung für notwendig erachtete und einen entsprechenden Antrag stellte. Damit standen die Vertreter der AGL jedoch allein auf weiter Flur.

Der Gemeinderat stimmte bei einer Enthaltung gegen die Stimmen der AGL dem geänderten Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes, dem städtebaulichen Vorentwurf sowie dem Vorentwurf des Bebauungsplanes zu. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll nun in enger Abstimmung mit den betroffenen Grundstückseigentümern erfolgen.