Nur wenige sind gekommen, um sich im Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie in der Alten Dielbacher Straße über die Inklusion Behinderter zu informieren. Dass sie auch in Eberbach noch schnell an Grenzen stößt, berichtet Heimleiter Karlheinz Fritz. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Mit dem Thema "Barrierefreie Begegnungen?!" ging die Veranstaltungsreihe "Grenzen? Grenzen!" am Donnerstagabend in die Endrunde. Ort der Veranstaltung war das neue Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie in der Alten Dielbacher Straße. Heimleiter Karlheinz Fritz gab einen Einblick in das, was Bewohner, Mitarbeiter und Umfeld der Einrichtung ein halbes Jahr nach dem Einzug bewegt. Nur wenige Eberbacher waren gekommen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber Jens war dabei: Als Abordnung der Heimbewohner verfolgte er von seinem Rollstuhl aus das Geschehen.

"Inklusion" heißt der Begriff, der - geht es nach dem Wunsch der Politik - ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in möglichst allen Lebensbereichen erwirken will. "Früher, vor dem zweiten Weltkrieg, war es ganz selbstverständlich, geistig Behinderte in der Nachbarschaft zu haben", so Fritz. Nach dem Krieg habe sich der Trend entwickelt, sie in Heimen unterzubringen. In den vergangenen Jahren habe nun ein Vorzeichenwechsel stattgefunden - zurück in die Mitte der Gesellschaft.

Die im Jahre 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention fordert, die Umwelt so zu gestalten, dass Behinderung nicht mehr zum Grund für den Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben werde. Dazu gehört auch, dass immer mehr Wohnheime mitten in Gemeinden entstehen.

"Barrierefreiheit" ist eine der Forderungen, die es umzusetzen gilt. "Aber Barrierefreiheit - das bedeutet nicht nur abgesenkte Bordsteine oder Aufzüge in Gebäuden", so Ellen Leytz, die als Lehrerein für geistig Behinderte an der Theodor-Frey-Schule den Abend initiiert hatte, "dazu gehört vor allem: die Barrieren in den Köpfen müssen weg." Doch das braucht viel Zeit, weiß Heimleiter Fritz.

Sei die Anwesenheit Behinderter für Schwarzacher aufgrund der langen Tradition der Johannes-Diakonie etwas Selbstverständliches, sei dies in Eberbach noch längst nicht der Fall - auch weil es nun Nachbarn gibt. "Das fängt schon morgens an, wenn wir die Jalousien öffnen", erläutert Fritz das Umdenken, das von den Mitarbeitern gefordert ist: "In Schwarzach konnte keiner in die Fenster schauen. Hier in Eberbach müssen wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass die Bewohner erst fertig angezogen sind, bevor wir die Jalousien öffnen." In Schwarzach habe man nahe am Wald gewohnt, was Spaziergänge erleichtert habe. Dort war der Arzt "über der Straße". Hier erweist sich ein Arztbesuch am anderen Ende der Stadt mit mehreren Schwerstbehinderten als logistischer Kraftakt.

Während die 59 Bewohner sich nach dem Umzug im April erstaunlich schnell an ihr neues Zuhause gewöhnt hätten, stellten die neuen Gegebenheiten die 50 Mitarbeiter noch vor viele Herausforderungen. "Manche trauen sich gar nicht raus mit einer Gruppe Behinderter, weil sie Angst haben, komisch angeschaut zu erden", weiß der Heimleiter. Richtig negative Erfahrungen habe man aber bislang nicht gemacht- "Auch die Nachbarn haben sich inzwischen auf die Leute eingestellt."

Die hehren Ziele der Politik beim Thema Inklusion sind für den Mann aus der Praxis allerdings in vielen Teilen "Wunschträume". Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt oder ein selbstbestimmtes Leben mit freier Wahl des Wohnortes seien für viele Behinderte einfach nicht möglich.

Etwa die Hälfte der allesamt geistig behinderten Bewohner des Eberbacher Hauses seien schwerstmehrfachbehindert und auf dem Entwicklungsstand eines acht Monate alten Kindes. Die meisten könnten ihre Bedürfnisse nicht mitteilen. Für sie sei eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur mithilfe anderer möglich. Aber dafür fehle das Geld.

Immerhin könnten acht Bewohner inzwischen alleine einkaufen gehen, so Fritz. "Der 1-Euro-Laden, das ist für meine Leute der Renner", lacht der Heimleiter. "Und der Branko!" ergänzt ihn Heimbewohner Jens .

Dass Inklusion auch bedeuten kann, "von draußen zu uns zu kommen", machte Zuhörerin Christa Wernz deutlich. Sie komme einmal pro Woche ins Heim, um mit den Bewohnern, die wollen, zu singen. "Die Leute freuen sich und mir tut es gut", hat sie festgestellt und möchte Mut zu ähnlichen Aktionen machen. Karlheinz Fritz ist bereit, "die Türen zu öffnen, damit Berührungsängste abgebaut werden können."