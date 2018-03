Eberbach. (fhs) In seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Juli, ab 17.30 Uhr wird der Gemeinderat darüber zu entscheiden haben, ob er den "eingeschlafenen" Bebauungsplan Güterbahnhofstraße aus seinem Dornröschenschaf erweckt.

2002 war beschlossen worden, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Nach ersten Schritten 2003 ruht das Verfahren seit August 2006. Weil es seither größere Veränderungen gegenüber den damaligen Plänen gegeben hat, fordert die Aufsichtsbehörde beim Kreis-Baurechtsamt, das Bebauungsplanverfahren neu vorzunehmen. Es geht dabei u.a. um ein 200-Stellflächen-Parkhaus am Fußgängersteg, aber auch um mindestens 1,6 Millionen Euro Mehrkosten für eine zweite Holderbachverdolung und den Abschied von der Idee eines Elektro-Fachmarkts an dieser Stelle. Dieses Einzelhandelsgeschäft war etwa Bestandteil der Entwicklungsplanung; nach Aussagen des Projektentwicklers fand sich jedoch kein Betreiber dafür. Eine ersatzweise Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarkts lehnte der Gemeinderat mit Verweis auf die "Eberbacher Liste" innenstadtrelevanter Sortimente ab. Die in Frage kommenden Grundstücke sollen nur noch für gewerbliche Nutzung vorgesehen werden. Die bislang offiziell noch nicht beerdigten Einzelhandelspläne der Projektentwickler an dieser Stelle müssten durch einen Beschluss am Donnerstag verworfen, die Planer dann entsprechend informiert werden. Für das Parkhaus mit etwa 200 Stellflächen auf insgesamt drei Ebenen mit Anbindung an den Steg über die Bahnlinie soll hingegen die Machbarkeitsstudie des Büros Walter & Partner in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Das Vorhaben wäre dann in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer weiter zu entwickeln.

Kanalisationsanforderungen und ein Anpassen der Holderbachverdolung an größere Wassermengen machen ebenfalls Änderungen der bisherigen Planinhalte erforderlich. Beim Verdolen muss für einen zweite Dole mit Kosten von mindestens 1,6 Millionen Euro nach Preisen von 2012 gerechnet werden. Eine aktualisierte Schmutzfrachtberechnung fürs Regenüberlaufbecken soll noch 2015 dem Rat vorgelegt werden - auch hier müssen die Schlussfolgerungen daraus in den neuen Bebauungsplan mit einfließen.