Von Christofer Menges

Eberbach. Jeder Stadtrat darf an jeder Sitzung eines Gemeinderatsausschusses teilnehmen, auch wenn er dort nicht Mitglied ist. Das ist so, damit er sich einen Überblick verschaffen kann, was überall im Rat passiert. Schließlich ist er das Kontrollorgan der Gemeinde. Doch ob er dabei auch was sagen und mitdebattieren oder gar eigene Anträge einbringen darf, darüber ist im Eberbacher Gemeinderat jetzt Streit entbrannt. Die AGL will eine Klärung und hat deshalb im Oktober beantragt, ein Rede- und Antragsrecht für Stadträte, die keine Ausschussmitglieder sind, in der Geschäftsordnung zu verankern. Die Verwaltung sieht darin die "Gefahr einer wahrscheinlich rechtswidrigen Regelung", die Beschlüsse anfechtbar machen könnte. Der Bürgermeister droht gar schon mit Widerspruch.

Dabei war es einst gute Tradition und selbstverständlich, dass ein Stadtrat, der freiwillig in einen Ausschuss ging, in dem er nicht Mitglied war, dort auch zur Diskussion beitragen durfte. Schließlich, so ein Argument der Befürworter, mache sich angesichts der Fülle an Sitzungsterminen keiner die Mühe und opfere seine Freizeit mutwillig, wenn er nicht auch etwas zur Sache beizutragen hätte. Nun sind sich im Eberbacher Stadtrat aber einige nicht grün. Und wenn man den Kollegen schon im großen Ratsrund nicht den Mund verbieten kann, weil sie eben genauso gewählte Repräsentanten des Volkes sind, dann sollen sie wenigstens in den Ausschüssen, denen sie nicht angehören, schweigen. Ausschüsse seien Arbeitsgremien, die dem Gemeinderat die Arbeit erleichtern sollen, wenn dort jeder Stadtrat sich einfach so zu Wort melden könne, dann könne man gleich im großen Rat debattieren, und es ziehe die Sitzungen unnötig in die Länge, lauten Argumente der Gegner.

Wie meist bei juristischen Fragen kommt es auf Feinheiten an. Man kann es so oder so sehen. Es heißt auch nicht, dass jemand, der keinen Anspruch auf eine Wortmeldung hat, nichts sagen dürfte. Denn unbenommen davon können der Gemeinderat und seine Ausschüsse jederzeit zu jeder Frage sachkundige Einwohner hinzuziehen - und dass es sich bei Stadträten um sachkundige Einwohner handelt, werden selbst weniger wohlmeinende Ratskollegen und Verwaltung kaum bestreiten wollen. Die AGL lässt jedenfalls nicht locker. Und auch so manch anderer im Rat will sich im Ausschuss nicht den Mund verbieten lassen - wenn er zu einer Sache was zu sagen hat.