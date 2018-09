Eberbach. Auf der Treppe vor dem Haupteingang des Eberbacher Krankenhauses soll am kommenden Mittwoch, 24. Juni, um 13 Uhr ein Aktionstag für mehr Beschäftigte stattfinden. Die Gewerkschaft Ver.Di will mit einer nationalen Aktion an allen Kliniken in Deutschland vor Augen führen, "dass zum Erreichen einer guten Versorgungsqualität eine ausreichende Menge an Personal vorhanden sein muss." Bundesweit fehlen laut Ver.Di an Krankenhäuern 162 000 Mitarbeiter. Der derzeitige Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Krankenhaus-Versorgungsstrukturen mit 660 Millionen Euro für zusätzliche Stellen bringe gerade mal 6600 Stellen bundesweit - im Schnitt mache dies drei zusätzliche Pflegekräfte pro Klinik aus. Neben den Beschäftigten bittet Ver.Di auch Patienten und andere Bürger, sich an der Aktion zu beteiligen.