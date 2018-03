Eberbach. (fhs/rl) aktualisiert Eine 30-jährige Beifahrerin musste nach einem Unfall auf der B 37 nahe der Rockenauer Neckarschleuse per Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik geflogen werden. Um 15.08 Uhr war sie mit ihrem 42-jährigen Begleiter und Fahrer des Wagens von Eberbach in Richtung Zwingenberg/Mosbach unterwegs, als der Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Zum diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer mehr als 1,0 Promille Blutalkohol. Womöglich war dies die Ursache des Unfalls.

Bei der Einmündung eines Zufahrtswegs in die B 37 durchbrach der Wagen das Schutzgestänge eines Baches und der Wagen stürzte in das Gewässer. Da sich die Airbags öffneten, blieb der 42-jährige Fahrer unverletzt. Seine 30-jährige Beifahrerin aus Eberbach erlitt so schwere Verletzungen, sodass der Notarzt den Rettungshubschrauber alarmierte, um die Frau für weitere lebensrettende Maßnahmen in eine Klinik verlegen zu können. Der Helikopter aus Mannheim nahm die Frau auf und brachte sie nach Heidelberg.

Während der Rettung, Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die B 37 für die Hubschrauberlandung rund 45 Minuten lang komplett gesperrt und anschließend bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Der Schaden am Wagen beträgt 5000 Euro, der an der Absperrung des Baches 1500 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Ebenso waren der Leitende Notarzt aus Eberbach und Beamte des Polizeireviers Eberbach vor Ort, um die Hubschrauberlandung und die Unfallstelle abzusichern.