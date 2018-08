Eberbach. (pol) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen einen 22-Jährigen erwirkt. Der junge Mann steht in dringendem Verdacht, in der Nacht zum vergangenen Samstag in der Innenstadt von Eberbach sowie in der Schillerstraße, der Goethestraße und in den angrenzenden Straßen in bislang knapp 60 Fällen geparkte Autos, darunter zwei Dienstwagen der Polizei, beschädigt zu haben. Der Sachschaden soll sich auf mindestens 50.000 Euro belaufen.

Bereits in der Tatnacht war einer Polizeistreife im Rahmen der Fahndung eine vierköpfige Personengruppe aufgefallen. Während der Kontrolle waren erste Verdachtsmomente gegen den 22-Jährigen aufgekommen, der zunächst zu den Vorwürfen schwieg. Der Verdacht gegen den Mann, der mit einem spitzen Gegenstand die Postleitzahl möglicherweise seines US-amerikanischen Wohnorts in die Fahrzeuglacke geritzt haben soll, konkretisierte sich jedoch, nachdem sich ein Zeuge bei der Eberbacher Polizei gemeldet hatte.

Nachdem der Beschuldigte in seiner ersten Vernehmung ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, wurde er am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen die Auflage, den Reisepass zu hinterlegen und in Eberbach Wohnsitz zu nehmen, außer Vollzug setzte.

Info: Die Ermittlungen dauern an. Eigentümer beschädigter Fahrzeuge werden gebeten, sich - sofern noch nicht geschehen - mit dem Polizeirevier Eberbach unter 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.