Nur die Datengeschwindigkeit im Ortsteil Pleutersbach hält mit Erich Neuners Computerkompetenz (noch) nicht Schritt. 90 bis 120 Minuten verbringt der Neuruheständler täglich am Rechner. Foto: Jochen König

Von Jochen König

Eberbach-Pleutersbach. Erich Neuner sitzt am Computer und hat Facebook geöffnet. In diesem "sozialen Netzwerk" pflegt er große Teile der Seite des "Spatzennest e.V.", wo der 65-Jährige Vorsitzender ist. Neuner ist ein Zeitgenosse, dessen gesamte Ausstrahlung es einem schwer macht, ihn als "Senioren" zu bezeichnen. Just zu diesem Jahreswechsel hat er seinen Ruhestand angetreten und alles deutet daraufhin, dass der viel zitierte Unruhestand daraus wird.

Berührungsängste mit Computern hat Neuner noch nie gehabt. Schon bei der ersten Station seiner abwechslungsreichen Karriere Ende der 60er Jahre, als es in Eberbach noch die BBC gab, hatte er eine "tragende Rolle" inne, als er dort seine Lehre zum Industriekaufmann absolvierte: Er war es, der die altehrwürdigen Lochkarten von einem Gebäude zum anderen tragen sollte. "Dabei passte ich immer besonders gut auf, dass sie mir nicht aus der Hand fallen, denn auf die Reihenfolge kam es an", berichtet er schmunzelnd. Computer waren seinerzeit in mit Doppelböden und Klimaanlagen ausgestatteten Räumen untergebracht; Produktionsdaten und Abrechnungsgrundlagen waren darauf gespeichert.

Im Verlauf seiner weiteren Karriere - Neuner hat maritime Vergangenheit und war auch Zeitsoldat - kam der heutige Diplom-Betriebswirt mit den Anfängen von Programmiersprachen in Berührung: Cobol, Fortran und Assembler sind hierbei die Stichworte aus den Pionierzeiten. Durch stetige Fortbildungen hielt er sich auf dem Laufenden, denn gerade in diesem Fach war es schon immer so, dass das Tempo des Fortschritts enorm war und man viel dafür tun musste, um Schritt zu halten. Die Progress-Datenbanksprache, die der Pleutersbacher schon sehr früh erlernte und bald auch selbst programmierte, zeugt davon.

Diese Kenntnisse waren in der Praxis sehr gefragt und so berichtet er über viele Stationen seines Berufslebens. Lange war er bei Ernst&Young als Unternehmensberater, wo es dann um die "SAP-Welt" ging und er Großprojekte leitete. Vorher war er in Zürich engagiert, als ein Softwarehaus ihn als Anwendungsberater engagierte; die Schweizer bestanden darauf, neben dem von Neuner entwickelten Computerprogramm ihn selbst mit zu engagieren.

Bei all diesen Stationen seines Berufslebens blieb Eberbach der Mittelpunkt, war er doch schon als 20-Jähriger verheiratet und kehrte stets gerne zu seiner Frau und seinen beiden Töchtern zurück. Zwar begann die Zeit der Modems und der Datenfernübertragung, die es ermöglicht, auch von zu Hause aus zu arbeiten und sich in die Firmennetzwerke anzudocken, doch war Neuner meist unter der Woche weg. "Ich bezeichne mich als beruflichen Seefahrer", spielt er auf seine maritimen Wurzeln an.

Heute ist der frischgebackene Ruheständler rührig und bringt seine beruflich erworbenen Kompetenzen in soziale Kontexte ein. Neben der erwähnten Tätigkeit für das Spatzennest unterstützt er den jungen Schwarzacher Marvin Cwik, der an der seltenen Krankheit Friedreich-Ataxie leidet. Neuner kümmert sich um die Facebook-Seite und weiß allerhand zu berichten, wie dieses Medium als Informations- und Solidaritätsinstrument von Nutzen ist. So konnten Aktionen wie ein Benefiz-Fußballspiel und ein Biker-Frühstück beworben werden, um Spenden zu erhalten.

Der Betriebswirt ist darüber hinaus Vorsitzender seines Berufsverbandes, erstellt in diesem Rahmen einen Informationsbrief für die Mitglieder, der bedarfsweise als Datei oder als Ausdruck versandt wird. Der 83-jährige ehemalige Jura-Professor Dr. Wittkämper ist übrigens im Lager derer, die E-Mail nutzen; Neuner ist in regen Kontakt mit ihm.

Einzig bei der Marinekameradschaft Eberbach, bei der Neuner derzeit kommissarischer Vorsitzender ist, sind seine EDV-Kenntnisse nur bedingt gefragt, wenngleich er seine schriftlich ausgedruckten Neujahrwünsche an die Mitglieder im Programm Word weihnachtlich schön gestaltet hat, um sie dann auszudrucken.

"Wenn man sich in ein Medium hineinbegibt, muss man sich darum kümmern" weist er auf das Thema Aktualität bei Internetauftritten hin. Dabei vergisst er nicht zu erwähnen, dass man den Leuten, die man erreichen will, etwas Nützliches bieten muss und dass diese diesen Nutzen durch eine gut gemachte Navigation schnell finden muss. Einzig die in Pleutersbach noch vorherrschende langsame "Datenautobahn-Geschwindigkeit" nervt.

Wir wurden bei unseren Besuchen übrigens Zeugen des Endes einer Ära, denn just am Silvestertag montierte Neuner sein Faxgerät ab. Den zwei bis drei Leuten, die dieses noch nutzten, um mit ihm zu kommunizieren, müsse er noch telefonisch Bescheid geben.

Bei aller Computerbegeisterung bleibt der 65-jährige Junggebliebene freilich maßvoll. 90 bis 120 Minuten verbringt er täglich am Computer. Wenn die Enkelkinder kommen, sind nämlich ganz handfeste Brett- und Kartenspiele angesagt.

Nur die Pleutersbacher Datengeschwindigkeit hält noch nicht Schritt.