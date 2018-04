Farbenfroh zeigt sich die Gabionenwand an der Güterbahnhofstraße: das grüne Gras wuchs schnell auf dem vorbehandelten Vliesstoff der gelben Erosionsschutzmatte um die grauen Käfige mit den roten Sandsteinen am grau neu gepflasterten Gehweg. Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Mit Anbringen der Leitplanken am Panaromaweg enden heute die Bauarbeiten an der Gabionenwand-Baustelle Güterbahnhofstraße. Sie wird die Stadt aller Voraussicht nach trotz der zusätzlich bewilligten Fundament-Verbau-Zusatzkosten von rund 51.500 Euro wie geplant so an die eine Million Euro kosten. Der Zusatzbetrag lässt sich wohl noch über die von vorn herein einkalkulierte Position "Unvorhergesehenes" in der Vergabesumme abbilden. Aber die Endabrechnung wird erst noch erstellt.

Heute kommen die Schutzplanken hin. Danach wird auch der Panoramaweg wieder für den Verkehr frei gegeben. Es folgen dann noch kleinere Restarbeiten an dem Gelände, auf dem um die roten Sandsteine in den grauen Käfiggittern der grüne Rasen durch das gelbe Erosionsschutzmattenvlies sprießt. Ursprünglich war ein Bauzeitraum bis Ende September vorgesehen. Das Vorhaben wird somit schneller als geplant abgeschlossen. Von den Hangrutsch-Problemen bei den Fundamentarbeiten einmal abgesehen (RNZ berichtete) habe es keine weiteren größeren Auffälligkeiten mehr gegeben, sagt Timo Mechler vom Stadtbauamt. Ein Kanal habe einen unvorhergesehenen Bogen aufgewiesen. Ein Schacht musste anders als geplant gesetzt werden.

Dass der in der Panaromastraße verlegte Abwasserkanal trotz des künftig dort noch zu erwartenden Neubaugebiets den gleichen Durchmesser aufweise wie zuvor, habe seine Richtigkeit. Künftig werde das Neubaugebiet im Trennsystem entwässert. Nach der hydraulischen Berechnung werde in den Rohren der Höchstfüllstand trotz der hinzukommenden Gebäude und Flächen nicht erreicht. Der bisherige Umfang reiche auch künftig aus. Über Unregelmäßigkeiten beim Baufortgang sei der Stadtverwaltung nichts zu Ohren gekommen. Die Baufirma sei regelmäßig güteüberwacht worden. Nach dem Verlegen der Rohre erfolgt eine Drucküberprüfung und ein Befahren mit einer Kamera. Gestern gab es eine technische Abnahme des Projekts. Die eigentliche Bauabnahme erfolge erst noch ebenso wie die abschließende Abrechnung der Baustelle.