Eberbach. (MD) "Ein Ort der gepflegten Gastlichkeit" soll der "Braumeister" in der Oberen Badstraße wieder werden. Dies betonte der neue Pächter Hans-Joachim Sauer bei der Vorstellung der völlig umgestalteten Räumlichkeiten des Traditionslokals, das 1777 als lutherische Kirche erbaut wurde. Gemeinsam mit Eigentümer Lothar Backfisch hat er die Gaststätte in den vergangenen drei Monaten umgebaut. Eine neue Theke aus Massivholz lädt zum Verweilen ein. Am Ausschank glänzen sechs Hahnen. "Aus denen fließen fünf verschiedene Biere sowie der beliebte Äbbelwoi vom Fass", lacht Sauer und meint damit Apfelmost von Odenwälder Streuobstwiesen. Völlig neu ist die Möblierung mit Bänken und Stühlen. Ein dezentes Lichtkonzept wurde umgesetzt. Über einem Tisch "schwebt" der kupferne Deckel einer ehemaligen Sudpfanne, die noch aus der Eberbacher Rosenbrauerei stammt. Das Sandsteinmauerwerk zur Friedrichstraße hin wurde freigelegt und neu verfugt. Dort wurde auch ein Bleiglasfenster eingebaut, das aus vier Elementen besteht. Die zeigen die Eberbacher Stadttürme. "Eine Hommage an die Stadt", sagt Lothar Backfisch zu dem von einer Waldbrunnerin angefertigten Kunstwerk. Pächter Sauer, der als Disc-Jockey Hansi in seiner Jugend Platten in der "Alten Scheune" und im "Tamore" auflegte, hebt hervor, dass der "Brauer" ein "Lokal der Kommunikation" sein soll, in dem nicht permanent Fußballübertragungen gezeigt werden. Man hat daher auch eine "Music-Machine" installiert, mit der man vom Publikum gewünschte Titel spielen will. Auch vor dem Raucherlokal wird an Bänken und Tischen bewirtet.

Geöffnet ist dienstags bis donnerstags sowie sonntags von 11 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 3 Uhr, montags ist Ruhetag.