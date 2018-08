Eberbach. Nur "schwer verständlich" war laut Polizei das, was Geschwindigkeitskontrollen am Samstagnachmittag und frühen Samstagabend auf der B 45 und der B 37 ergaben. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr wurden auf der B 45 640 Fahrzeuge gemessen, darunter 49 Motorräder. 53 Fahrzeugführer (davon 22 Motorradfahrer) waren zu schnell unterwegs, so die Polizei am Montag. Zwei Motorradfahrer "schossen an dieser Messstelle den Vogel ab", heißt es in der Mitteilung: Einer war mit sage und schreibe 224 und der Zweite mit 215 Stundenkilometern unterwegs - erlaubt sind an dieser Stelle 100. Beide werden für vier Monate ihren Führerschein abgeben dürfen, 600 Euro bezahlen und vier Punkte in Flensburg "kassieren".

In der Zeit von 17.15 Uhr bis gegen 19.45 Uhr stellten die Verkehrsüberwacher ihr Messgerät dann auf der B 37 auf, hier wurden 800 Fahrzeuge gemessen, davon werden 47 demnächst einen Bußgeldbescheid bekommen. Auch an dieser Kontrollstelle hatte ein Zweiradfahrer die unrühmliche "Spitzenposition" inne: 185 km/h bei erlaubten 100. Das beschert ihm die gleiche Folgen wie den beiden Rasern von der B 45. (pol)