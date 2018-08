Eberbach. (by) "Es ist das Beste, was die Nadelholzwirtschaft hergibt", sagt Frank Löffler von der Unteren Forstbehörde im Neckar-Odenwald-Kreis, zur Qualität der 331 Stämme, die derzeit in der Au lagern. Den höchsten Preis bei der achten Eberbacher Nadelwertholzsubmission erzielte eine Lärche aus dem Eberbacher Staatswald. 1050 Euro bot ein ausländischer Käufer für den Festmeter.

Angeboten wurden die Hölzer von 16 Forstbetrieben, Gebote haben 14 Betriebe aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden abgegeben. Jeder der 331 Stämme, die zum Teil bereits seit Mitte Dezember in der Au liegen, konnte "zugeschlagen" werden.

Insgesamt wurden 636,14 Festmeter hochwertige Nadelhölzer aus der Region Odenwald-Kraichgau-Bauland angeboten und im Durchschnitt zu einem Preis von 247,79 Euro pro Festmeter verkauft. Damit lag die Holzmenge zwar um etwa 120 Festmeter niedriger als im vorigen Jahr, der Durchschnittserlös allerdings um 17 Euro pro Festmeter höher. "Es war das erwartete Ergebnis", sagt Löffler dazu.

Mit 338 Festmetern war die Lärche die am häufigsten vertretene Baumart, sie brachte einen sehr guten Durchschnittserlös von 293 Euro/Festmeter der damit um 12 Prozent über dem des Vorjahres lag. Der mit 1050 Euro/Festmeter am höchsten bebotene Stamm war ebenfalls eine Lärche. Bei einem Volumen von 2,65 Festmetern erlöste dieser für seinen Anbieter 2782,50 Euro.

Von der Baumart Douglasie wurden mit 165 Festmetern etwas weniger als im Vorjahr angeboten. Der Durchschnittserlös fiel um 10 Prozent auf 217,89 Euro. Bei den Fichten waren mit knapp 100 Festmetern 25 Prozent mehr Angebot als im Vorjahr, der Erlös war mit 183,08 Euro aber aber etwas geringer.

Von der Baumart Kiefer wurden 22,78 Festmeter angeboten, dies ist ein Rückgang um satte 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Erlös von 105 Euro lag um sechs Euro über dem Erlös des letzten Jahres.

Tanne wurde auch dieses Jahr nur eine geringe Menge von 10 Festmetern angeboten, die einen Durchschnittserlös von 138,79 Euro erbrachte.

Aus dem Eberbacher Stadtwald wurde, laut Revierleiter Joachim Maier, dieses Jahr nur Lärche angeboten. Die zwölf Stämme, alle um die 160 Jahre alt, brachten es zusammen auf 17,96 Festmeter. Den erzielten Durchschnittspreis von 291,65 Euro pro Festmeter bezeichnet der Revierleiter als "okay". Das Holz bleibt in Deutschland, verwendet wird es für hochwertige Furniere oder besondere Brettwaren.

Bis Ende März haben die Käufer nun Zeit, ihre wertvollen Stämme abzuholen. Schließlich muss der Festplatz in der Au wieder hergerichtet werden für künftige Veranstaltungen.