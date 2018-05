Im Spiegel hat Alfred Schließler in der Keramikwerkstatt in Krösselbach auch die Rückseite des Werkstücks immer im Blick. Fotos: Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach-Krösselbach. Wie es wohl gekommen wäre, wenn Cläre nicht gekommen wäre? Der Anfang war da bereits gemacht. Dort, wo der Krösselbach in den Neckar fließt, hatte sich gleich nach dem Krieg eine Keramikwerkstatt etabliert und schon dabei hatte der Zufall ordentlich mitgemischt. Gisela Schließler, die in Karlsruhe Bildhauerei studiert hatte, eine geerbte Töpferscheibe, die in besseren Zeiten auf dem Müll gelandet wäre, ein schlesischer Flüchtling auf der Suche nach Arbeit, zufällig Töpfer: das passt, fand Giselas Mutter. Der Töpfer sollte töpfern, die Tochter ihre künstlerischen Fähigkeiten in der Produktion keramischer Erzeugnisse verwirklichen. Die Sachen, Kerzenleuchter und Lampen beispielsweise, verkauften sich fortan fast von selbst; der jüngere Bruder fuhr die Ware aus.

Und nun also Cläre. Gibt man bei eBay die Ortsmarke Krösselbach ein, erscheint Seite um Seite mit Arbeiten von Cläre Zange. In Leipzig hatte sie Grafikdesign studiert, jetzt, 1948, besuchte sie eine Freundin in Eberbach, hörte von der Keramikwerkstatt und hospitierte dort.

Ihre Arbeiten gefielen der Kundschaft, die gut aussehende junge Frau gefiel dem Sohn, der ihr, sie heirateten, und alles zusammen gefiel auch der Mutter und Chefin. Cläre und Gisela machten den Namen Krösselbach Keramik in den folgenden Jahren zur Marke, die in ganz Deutschland bekannt wurde.

Zum Tag der offenen Töpferei, der seit zehn Jahren am zweiten Märzwochenende stattfindet, hat Alfred Schließler - Cläres Sohn und Giselas Neffe - eine kleine Sonderausstellung mit ihren Werken zusammengestellt. Produziert wurde ausschließlich dekorative Keramik: Porzellane, Reliefs und Plastiken, Mosaik-Konsolen, bemalte Gefäße, Aschenbecher, Wandplaketten im Stil der 50-er und 60-er Jahre, der Cläre Schließler ihre sehr eigene Ausdrucksform gab. Der Absatz boomte; in der besten Zeit hatte der Betrieb zwanzig Mitarbeiter. Heute erleben diese Stücke eine Renaissance, das Interesse daran steigt zunehmend.

Alfred Schließler ist wie von selbst in den Betrieb hineingewachsen, machte eine Ausbildung, den Meister und arbeitete zwei Jahre in Finnland. 1986 übernahm er den Betrieb, die Zeiten waren schwieriger geworden, neue Materialien kamen auf, der Stil änderte sich, viele Seiteneinsteiger drängten auf einen kleiner werdenden Markt. Wer Krösselbach-Ware direkt sehen will, muss sich auf einen langen Weg machen, Laufkundschaft gibt es hier nicht. Einst hatte sich der Großvater von Alfred Schließler, Lehrer in Schwetzingen, am Neckarbogen gegenüber von Lindach ein kleines Ferienhäuschen gebaut, ein Raum, kein Strom, Wasser vom Bach. Während des Krieges, nach seiner Pensionierung, zog die ganze Familie hier ein, mehrfach wurde umgebaut.

Alfred Schließer ist hier aufgewachsen, hat in Lindach die Grundschule besucht; mit vier Jahren hatte er Rudern gelernt, mit sechs setzte er allein über, auch im Winter wie später seine Kinder. Angst? "In der Stadt war es gefährlicher, den Fluss und seine Gefahren kannten die Kinder, die Autos nicht."

Alfred Schließler hat die Produktion auf Gebrauchskeramik umgestellt. Mit dem klaren, unverwechselbaren Design sticht er aus der Masse hervor, die Farben konsequent reduziert auf braun und weiß oder kobaltblau, einzig Tassen und Becher gibt es auch mit einem zarten Tulpendekor. Das hebt ihn heraus aus der Masse, er stellt nur auf den besten Töpfermärkten aus - denen, die sich ihre Aussteller aus Hunderten von Bewerbern aussuchen können; wieder ist Krösselbacher Keramik ein Markenname mit Potenzial zum Klassiker. "Ich bin kein Künstler", sagt er. "Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich mich als Handwerker." Aber jeder Handwerker muss seiner Meinung nach eine künstlerische Ader haben, jeder Künstler etwas vom Handwerk verstehen.

Damit steht er einer Linie mit den ganz Großen der Kunst und des Kunsthandwerks: den Vetretern der Arts-and-Crafts-Bewegung, den Wiener Werkstätten, den Bauhaus-Künstlern. Sogar ein Leonardo da Vinci hat als Handwerker angefangen.