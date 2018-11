Von Hajo Eckert

Eberbach. Ein Denkmal, alt, aber voll im Trend: Das Wasserkraftwerk an der Itter steht seit 2010 unter Denkmalschutz, ist aber wieder top-aktuell. Denn Wasserkraft ist eine regenerative Energieform. Das Industrie-Denkmal leistet nun bald 100 Jahren seine Dienste. Zuverlässig, beständig, sauber. Im Wandel der Zeiten der Energiegewinnung schließt sich der Kreis bei den Ursprüngen. Mit der Energiewende passte das Wasserkraftwerk in das Konzept der Firma W.E.B Windenergie AG aus Österreich. Ihr Ziel: eine führende Rolle bei der Energiewende. Seit 2006 betreibt sie das Denkmal, als eines ihrer "sauberen" Kraftwerke. Doch der Energiesektor wurde in den letzten Jahren von Turbulenzen erschüttert. "Den Strompreisverfall konnte man nicht vorhersehen", sagt Christian Steininger, Verantwortlicher für Betriebsführungen bei der W.E.B. Aktuell sei der Preis bei 2,6 Cent pro Kilowattstunde.

Dem Denkmal steht nun sein drittes Betriebsgenehmigungsverfahren bevor. "Das ist jeweils eine Neugenehmigung, wie bei einem Kraftwerk-Neubau", sagt Steininger und verursacht hohe Kosten für den Nachweis der Kraftwerksicherheit und Investitionen für den Naturschutz. Die neue Betriebsgenehmigung schreibt zwingend den Bau einer Fischtreppe vor, damit die Fische aus dem Flusslauf unterhalb der Talsperre in den Stausee gelangen können. Die gesamten Investitionen beliefen sich auf über eine Million Euro, so Steiniger.

Auf den Naturschutz würde besonders geachtet, sagt der Betriebsleiter Dieter Eberle. Ob Krötenwanderung, Fischlaich, Umsetzung von Kleinfischen: immer würde ein Biologe hinzugezogen. Die Naturschutzthemen interessieren viele Besucher. Ob der mehrfach gesichtete Biber im Stausee heimisch werden könne, fragt einer. "Der Biber siedelt derzeit oberhalb des Stausees an der Itter", entgegnet Eberle.

Ein weiterer Kostenfaktor ist der Stausee. Dieser sei seit 1985 nicht mehr ausgebaggert worden. Dies stünde nun an, sagt Eberle. Die Kosten werden auf rund 500.000 Euro veranschlagt.

Das Kulturdenkmal Itterkraftwerk blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Müllersche Mühle das Wasserrecht an dieser Stelle der Itter. 1916 kaufte die Firma Gütschow die Rechte und begann mit der Stromerzeugung. Mittels eines Generators wurde eine Steinbandsäge angetrieben. Fünf Jahre später erwarb der Kreis Mosbach die Wasserrechte und baute das heutige Kraftwerk. Damit verbunden ist der Bau der Ittertalsperre 1923. Das Wasser des Stausees treibt zwei Turbinen an. Beide Turbinen mit den zugehörigen Generatoren stammten original von 1922, erklärt Dieter Eberle. Dann, 1938, wurde das Badenwerk nächster Eigentümer. In diese Zeit fällt die Teilautomatisierung des Kraftwerkes, das dann fernüberwacht lief. Mittlerweile sei die Anlage Remote über Wlan steuerbar, so Eberle. Ein Privatmann aus Esslingen übernahm das Werk an der Itter zur Jahrtausendwende, da die EnBW, vormals Badenwerk, an Kleinkraftwerken kein Interesse hatte.

Am Tag des offenen Denkmals standen die Türen des Itterkraftwerkes den Besuchern offen. Im Rahmen des deutschlandweiten Aktionstags organisierte die Stadt Eberbach die Veranstaltung gemeinsam mit der W.E.B. Zu den fünf Führungen kamen jeweils rund 20 Interessierte. "Mit so großem Andrang hatten wir nicht gerechnet", meint Eberle. Die positive Resonanz zeigt das Interesse der Bevölkerung an Kulturdenkmälern und deren Wichtigkeit.