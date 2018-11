Von Martina Weyrauch

Eberbach. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist das ehemalige Caritas-Geschäft in der Adolf-Knecht-Straße der AWO-Laden. Gustel Mechler, Vorsitzender des Eberbacher Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO), amtiert gleichzeitig als Vorsitzender des Laden-Trägervereins., der aus sieben Mitgliedern besteht. Mechler sagt, dass sich seit 2012 immer mehr deutsche Kunden dorthin trauen; "auch wenn viele sicher noch eine Scheu haben". "Wir haben unter anderem auch mit Hilfe von zwei Damen aus Allemühl das Schaufenster schön gestaltet", so Mechler. Die Zahl der täglichen Kundschaft ist gestiegen.

"Natürlich merken wir die Flüchtlinge", sagt Gerald Ernst, Leiter des AWO-Ladens. "Üblicherweise hat sich die Anzahl der Kunden in den Sommermonaten halbiert. Seit viele Flüchtlinge in Eberbach untergebracht sind, bleibt die Zahl auch in diesen schwachen Monaten konstant". "Manche kommen mit Gutscheinen - manche sieht man nur ein oder zweimal, andere kommen täglich auch über längere Zeiträume hinweg", erläutert der Angestellte Gassan Badreddin.

Probleme gab es bis dato nicht; auch Sprachschwierigkeiten werden dank Sprachtalent Badreddin schnell behoben. Zwischen 50 und 60 Kunden kaufen täglich in der Adolf-Knecht-Straße ein. Es gibt Obst- und Gemüse, Trockenware wie Nudeln, Zucker oder Mehl, Molkereiprodukte, Wurst und Käse. Jeden Morgen sind Ernst, Badreddin und weitere Mitarbeiter auf Tour, um die Regale zu füllen. Es gibt derzeit neben den zwei Angestellten acht Ein-Euro-Jobber, die im Rahmen von Resozialisierungsmaßnahmen wieder ins Arbeitsleben eingegliedert werden sollen. Außerdem arbeiten immer Personen mit, die Sozialstunden ableisten.

Angefahren werden früh Morgens alle Discountmärkte Eberbachs sowie insgesamt 13 Discounter außerhalb - auf der Strecke von Ziegelhausen bis Meckesheim. Alle geben die Ware her, die sie nicht mehr zum Verkauf anbieten. "Oft kommen auch Privatpersonen und bringen Obst wie Rhabarber oder Zwetschgen vorbei", sagt Ernst. In Eberbach sind auch fast alle Bäcker an der Aktion beteiligt. Angenommen werden auch Kleiderspenden oder andere Haushaltsgegenstände wie Geschirr sowie direkt Spendengelder. Schon am Start des AWO-Ladens stand die Unterstützung durch Spenden neben der Zusammenarbeit mit der AWO im Rhein-Neckar-Kreis.

Im AWO-Laden angekommen wird die Ware sortiert, "so kann beispielsweise aus drei Schachteln Weintrauben eine entstehen", sagt Mechler. Verkauft wird nur, was noch in Ordnung ist. Die Kunden zahlen für die Lebensmittel etwa ein Drittel des Discountpreises. Bis 10.30 Uhr muss alles in den Regalen stehen, denn dann öffnen die Pforten. Einkaufen kann natürlich nicht jeder, sondern nur Sozialgeldbezieher; "also alle, die unter dem Existenzminimum liegen", erklärt Ernst. Die Mitarbeiter wollen dazu einen schriftlichen Beweis sehen. Geöffnet ist montags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 12 Uhr. Seit die Menge des Einkaufs pro Kopf der Familien begrenzt ist, stehen morgens auch nicht mehr große Schlangen vor dem Laden, "denn es gibt auch nach 10.30 Uhr noch etwas". Es darf nur für den "Tagesbedarf" eingekauft werden; Hamsterkäufe gibt es nicht.

Insgesamt trägt sich der AWO-Laden laut der Verantwortlichen selbst. "Wenn wir mal einen Überschuss haben, wird dieser für Reparaturen oder andere Dinge verwendet", so Mechler. "Es läuft alles, wie bei einem anderen Geschäft auch - und wir haben selbstverständlich auch Ausgaben wie für Miete, Strom oder die Fahrzeuge." Die Gutscheine mit denen manche Kunden kommen, werden von verschiedenen Institutionen verteilt. Sie werden in Notsituationen vergeben und gewährleisten eine "schnelle und unbürokratische Regelung der Grundversorgung". Die Kundschaft kommt nicht nur aus Eberbach, sondern auch aus Hirschhorn, Waldbrunn oder dem Kleinen Odenwald. Im Durchschnitt gibt ein Kunde fünf Euro für einen Einkauf aus. Das Angebot der Ware ist laut Mechler, Ernst und Badreddin immer ausreichend; wobei die Menge und auch die Art der Ware jeden Tag unterschiedlich sein kann. Eventueller Warenüberschuss wird an Horte und Heime in Eberbach weitergegeben oder an "andere vergleichbare Institutionen" verteilt; beispielsweise an die Caritas in Neckarelz. "Es wird nichts weggeworfen", betont Ernst.

Und es gibt noch einen Grundsatz, mit dem der Leiter des Geschäfts den AWO-Laden führt: "Alle Kunden werden freundlich begrüßt und verabschiedet, jeder wird mit Respekt behandelt. Das muss so sein und das verlange ich so von meinen Leuten."

Info: Wer Kleider, Geschirr oder Sonstiges für den AWO-Laden spenden will, kann sich vor Ort in der Adolf-Knecht-Straße mit Ernst oder Badreddin in Verbindung setzen.