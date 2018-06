Von Felix Hüll

Eberbach. Nun schon zum siebenten Mal gibt es die gemeinsame Veranstaltungsserie unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, Institutionen und Organisationen in der Stadt Eberbach. Ab kommenden Samstag bis 30. November laden acht Veranstalter ein, sich genauer mit dem Thema Lebensmittel/Ernährung auseinanderzusetzen.

Hintergrund 16 Angebote von acht Eberbacher Institutionen bilden die diesjährige Herbst-Veranstaltungsreihe "Lebens-Mittel". Sie beginnt am... Sa., 12. September, ab 10 Uhr: mit einem Infostand Fairer Handel des Weltladens, Wochenmarkt Leopolds-platz Mi., 23. Sept., 15 Uhr: Vortrag Kollagenproteine und Lebensmittel, Gelita-Casino (Uferstr. 7), katholisches [+] Lesen Sie mehr 16 Angebote von acht Eberbacher Institutionen bilden die diesjährige Herbst-Veranstaltungsreihe "Lebens-Mittel". Sie beginnt am... Sa., 12. September, ab 10 Uhr: mit einem Infostand Fairer Handel des Weltladens, Wochenmarkt Leopolds-platz Mi., 23. Sept., 15 Uhr: Vortrag Kollagenproteine und Lebensmittel, Gelita-Casino (Uferstr. 7), katholisches Bildungswerk, Anmeldung erforderlich Telefon (0 62 71) 7 19 76. Sa., 26. Sept. bis 24. Okt., Buttermilch-Fensterbild als Kunstaktion von Natalie Ostermaier, Neuer Markt 10 So., 27. Sept., ab 11 Uhr: Kartoffelfest im Interkulturellen Garten So., 4. Oktober, ab 10 Uhr: Erntedankgottesdienst Plus: "Lebens-Mitte(l)" mit Käseherstellung und Kirchenkaffee, ev. Michaelskirche Do., 8. Okt.: Film/Diskussion "Taste the Waste", Umgang mit Lebensmitteln, Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) Sa., 17. Okt., ab 7 Uhr: Sonderangebote der Marktbeschicker am Leopoldsplatz zum Veranstaltungsmotto Sa., 17. Okt. ab 10 Uhr: Kunstprojekt von HSG-Fünftklässlern "Lebensmittel - Mittel des Lebens" auf dem Markt am Leopoldsplatz Mi., 21. Okt.: 19.30 Uhr: Vortrag Lebensmittel in der Kunstgeschichte, Yvonne Weber, VHS-Haus Bussemerstr. 2 (Eintritt 6 €) Do., 22. Okt., 18 Uhr: Ausstellung Hunger 1945-1949, Hohenstaufen-Gymnasium, dazu Themen-Buchliste und Ausstellung in der Stadtbücherei bis 30. Oktober Do., 22. Okt., 19 Uhr: Film: Wie werden 2050 zehn Milliarden Menschen satt? Mobiles Kino, Stadthalle, (5 €) Mi., 28. Okt., 19.30 Uhr: Vortrag, wie Gefühle Essverhalten beeinflussen, VHS, Bussemerstr. 2 (6 €) Sa., 7. November, ab 18 Uhr: "Eberbacher Mahl" Gemeinsames Genießen, Stadthalle, Ausrichterin Interkulturelle Frauenbegegnung, offen für jedermann Mi., 25. Nov., 19.30 Uhr: Vortrag: Wie Ernährung die biologische Uhr beeinflusst, VHS, Bussemerstr. 2 (6 €) Do., 26. Nov., 19.30 Uhr: "Frühstück bei Tiffany" Theater der Badischen Landesbühne, Stadthalle (12 €) Mo., 30. Nov., 18 Uhr: Kochkurs mit Amaranth, Buchweizen, Hirse und Quinoa, Küche der Werkrealschule, Anbieter Weltladen Eberbach. (17 €)

Seit dem ersten Treffen im Januar haben die Vertreter von Evangelischer Kirche, katholischem Bildungswerk, Hohenstaufen-Gymnasium, Stadtbücherei und Stadtverwaltung Eberbach, Volkshochschule, Weltladen und Interkultureller Frauenbegegnung Aspekte des Themas zusammengetragen. Ausgehend vom Gedanken an die eigenen Ernährung (Inhaltsstoffe, Bedarf, Übermaß, Verbesserungsmöglichkeiten) kam man zum blick über den Tellerrand auf das Wie und Woher vorn Lebensmitteln (Herstellung, Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit bis hin zur Rolle, die das Herstellen von Lebensmitteln als Bindeglied bei der Integration etwa von Behinderten in die Gesellschaft spielen können).

Die morgen, am Samstag mit einem Infostand des Weltladens zu fairem Handel beginnende Reihe ist geprägt vom Wunsch, den Besuchern Überraschendes zu einem Thema zu bieten, das auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint: jeder isst, jeder muss sich ernähren.

Zwar entstehen genügend Lebensmittel weltweit, um die für 2050 auf zehn Milliarden Menschen bezifferte Einwohnerzahl der Erde zu versorgen, aber die Lebensmittelvorkommen sind ungleich verteilt. Die Stadtverwaltung steuert dazu einen Filmabend bei, begleitet von einer Theateraufführung der Badischen Landesbühne und technischer Unterstützung des Spontanprojekts "Eberbacher Mahl" Am 7. November ist jedermann eingeladen, mit einem Essensbeitrag und Geschirr in die Stadthalle zum gemeinsamen Feiern und Genießen zu kommen, um übers Essen die Gemeinschaft in der Stadt zu erleben, neue Beziehungen zu knüpfen und alte zu vertiefen. Ebenfalls ungewöhnlich ist die Buttermilchkunstaktion von Natalie Ostermaier, die ein Schaufenster am Neuen Markt 10 mit einem Bild aus der Milch verzieren wird. Wie man mit der Knappheit von Essen nach dem Krieg umging, zeigen Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums in einer Ausstellung, zu der die Stadtbücherei eine Bucherschau und -liste erstellt. Einzelvorträge, ein besonderer Gottesdienst und ein Kartoffelfest ergänzen die Veranstaltungsserie. Details stehen in einem Flugblatt und auf Plakaten, die jetzt ausliegen und ausgehängt werden.