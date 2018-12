Eberbach. (nak) Zum 1. Januar dieses Jahres hatte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Preise angehoben und das bis dato gültige Ticket 24 beziehungsweise 24 Plus durch die deutlich teurere Tageskarte ersetzt. Ein Sturm der Entrüstung bei Ausflüglern, Wander- und Jugendgruppen war das Ergebnis, nicht nur in Eberbach. Für Jugendliche gibt es nun eine neue verbilligte Gruppenkarte.

Verständlich war der Ärger der Bahnfahrer über die Änderung im Tarifsystem. Denn das neue Tagesticket, welches gestaffelt nach Reichweite und Personenanzahl zu haben war, kostete für das gesamte Verbundgebiet für fünf Personen und beliebig viele Fahrten 30 Euro. Für das bis dato gültige Ticket 24 Plus zahlten Bahnfahrer lediglich 20,50 Euro. Auch die eingeschränkte Nutzungsdauer des Tagestickets, nur noch bis Betriebsende des jeweiligen Tages, verärgerte viele Bahnfahrer.

Besonders Ausflügler, Wander- und Jugendgruppen, die häufig ihre Ausflüge mit der Bahn planten und das günstige Ticket 24 Plus nutzten, beschwerten sich und forderten die Zurücknahme der Tarifumstellung.

Anfang Juli reagierte die Versammlung der Verbundunternehmen dann auf die zahlreichen Proteste und kündigte zum Jahreswechsel die Einführung einer neuen Jugendgruppenkarte zum Tarif des alten Tickets 24 an. Mit dieser neuen Gruppenkarte sollten dann wieder fünf Personen in der niedrigsten Preisklasse für zusammen zehn Euro in Bus und Bahn fahren können, solange vier der Reisenden nicht älter als 17 Jahre sind. Die Verkehrsunternehmen wollten sich aber bemühen, dass das neue Ticket schon früher erhältlich ist, hieß es damals.

Dies scheint nun gelungen zu sein, denn der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hat gestern mitgeteilt, dass ab 1. September eine neue Jugendgruppenkarte erhältlich ist und natürlich auch gültig. Anfangs wird die Karte nur im Onlineshop und in den Bussen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sowie ab dem 3. September in den Verkaufsstellen und Kundenzentren der RNV erhältlich.

Die Deutsche Bahn wird die Jugendgruppenkarte ab Oktober über alle Verkaufsstellen wie die am Bahnsteig stehenden Ticketautomaten, die Reisezentren sowie den Online-Ticketshop vertreiben. Ab spätestens 1. Januar 2014 wird die Jugendgruppenkarte dann bei allen Verkehrsunternehmen und Verkaufsstellen im VRN-Gebiet erhältlich sein. Das "Durcheinander" bei den Verkaufsstellen sei durch die technische Machbarkeit zustande gekommen, erläuterte der VRN-Pressesprecher Axel Thiemann. Einige Betriebe hätten ihre Systeme eher umstellen können als andere. "Uns und den Kunden kann dies nur recht sein", sagt Thiemann.

Nach dem Tarifkonzept der Mitfahrerlogik gibt es bei der Tageskarte Tickets für zwei, drei und vier Personen. Die Jugendgruppenkarte hingegen gilt pauschal für bis zu fünf Personen, wobei lediglich eine Person pro Karte älter als 17 Jahre sein darf. Also beispielsweise ein eine Betreuungsperson. Zudem müssen bis zu drei Kinder unter sechs Jahren bei der Personenanzahl nicht gezählt werden. Wie schon die Tageskarte wird es auch die Jugendgruppenkarte für drei Geltungsbereiche geben, die zu beliebig vielen Fahrten mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen der Deutsche Bahn, also Regionalexpress, Regionalbahn und S-Bahn (2. Klasse) im jeweiligen Geltungsbereich ab dem Zeitpunkt der Entwertung bis um drei Uhr des Folgetages berechtigt.

Info: Die neue, ab 1. September erhältliche Jugendtageskarte für fünf Personen kostet in der Preisstufe 0 bis 3 zehn Euro, in der Preisstufe 4 bis 5 werden 15,70 Euro fällig. Ein Ticket für beliebig viele Fahrten an einem Tag im gesamten Gebiet des VRN (Preisstufe 6 bis 7) kostet 21,20 Euro.