Eberbach. Glück im Unglück hatte der 18-jährige Führerscheinneuling, der gestern auf der Landesstraße L524 zwischen Unterdielbach und Eberbach verunglückte: er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen; Lebensgefahr bestand nicht. Gegen 15 Uhr fuhr der junge Mann - nach ersten Angaben der Polizei genau an seinem 18. Geburtstag – den Berg herunter und kam in einer Rechtskurve wohl zu weit nach links. Er versuchte gegenzusteuern und geriet den Berghang hoch. Dies ließ den Wagen kippen. Auf dem Dach blieb das Auto liegen. Bis zur Bergung regelte die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle. (fhs)