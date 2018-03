Von Marcus Deschner

Eberbach. "Ich freue mich riesig", betonte Realschul-Konrektor Markus Hanke bei der Verabschiedung der Absolventen am Mittwoch in der Stadthalle. Denn alle 96 zur Prüfung angetretenen Schüler haben bestanden.

Die besten Ergebnisse legten mit einem Notendurchschnitt von 1,1 Ann Schulz, Nelly Wettig und Lea Bommer hin. Schulz erhielt von Bürgermeister Peter Reichert den Preis der Stadt Eberbach, für Wettig gab’s eine Auszeichnung vom Elternbeirat der Realschule und für Bommer vom Förderverein.

Carsten Stillner und Tom Wohlrab führten nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste durch durch Hanke und Rina Dhingra-Müller vom Schulleitungsteam sowie nach einem Beitrag der Patenkinder aus den fünften Klassen durch das rund zweistündige bunte Verabschiedungsprogramm. Bürgermeister Reichert zitierte mit seinen Glückwünschen aus der Rede eines amerikanischen Hochschulprofessors, die in einschlägigen Internet-Medien zu hören ist. Der Gelehrte habe bei der Verabschiedung seiner Schützlinge unter anderem davon gesprochen, dass Eltern und Lehrer ihren "Job" gut gemacht hätten. Diese Aussage, auf die Realschule Eberbach bezogen, könne er gerne mittragen. Nicht jedoch die Behauptung des Amerikaners, die Absolventen seien "ja nichts Besonderes". "Für mich ist jeder Mensch was Besonderes, Einheitsbrei gibt es nicht", so Reichert. Alle dürften auf ihren Abschluss zu Recht stolz sein. Er riet den Absolventen, neue Wege einzuschlagen und diese mutig zu gehen, auch wenn sie manchmal über Umwege führten. "Setzt euch Ziele und versucht, diese zu erreichen".

"Wir sind am Ziel, und die Lehrer sind am Ende", flachste Schülersprecher Philipp Sauer. Er blickte auf zehn Jahre Schulzeit, davon sechs an der Realschule zurück. "2011 sind wir als Fünftklässler wie kleine Raupen an die Schule gekommen", erinnerte Sauer. Das sei der Beginn einer Reise mit Höhen und Tiefen gewesen. Man habe es geschafft, gemeinsam ein "Wir" als Schulgemeinschaft zu erreichen und könne nun auf den Abschluss stolz sein.

"Damit ist ein weiteres Kapitel auf der Stufe des Erwachsenwerdens abgeschlossen". Für die folgenden "Kapitel" wünschte er alles Gute. "Wer braucht schon ein Motto, wir freuen uns selbst", ging stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Agathe Stillner auf den Text der Absolventen-T-Shirts ein. Sie interpretierte den Satz. Jetzt sei für alle erst mal Feiern angesagt. Stillner mahnte aber auch, dass sich der Tagesablauf jedes Absolventen von nun an ändern werde. "Macht was aus eurem Leben", wünschte sie allen eine gute Zukunft.

Vor der Ausgabe der Belobigungen, Preise und Zeugnisse ging Markus Hanke kurz auf das Prüfungsverfahren ein, das im Gegensatz zu Baden-Württemberg in einigen Bundesländern gar nicht existiert. Einige Schüler hätten quasi auf den letzten Metern noch mit viel Kraft gekämpft, um die gewünschte Note zu erreichen, andere hätten es etwas lockerer angehen können. "Bis zum Schluss blieb’s spannend", bilanzierte der Konrektor.

Die Zehntklässler, die man nun verabschiede, hätten sich wohltuend von anderen abgehoben, sich vielfältig in der Schule engagiert und soziale Kompetenzen bewiesen, geizte Hanke nicht mit Lob. Sie hätten die Schule als Lebensraum begriffen und diesen aktiv mitgestaltet.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Bläserklasse mit Dirigent Frieder Schreiber, dem Saxofonensemble um Felix Roh, der Artistik-AG unter Leitung von Markus Hanke, einem Hip-Hop-Tanz sowie der Hundeshow, die Andrea Canali mit ihrem Vierbeiner Timmy vorführte. Der Chor der 9. und 10. Klassen beschloss musikalisch die Feier.