Eberbach. (cum) Eigentlich sollte der Werksausschuss über die Vergabe von Reparaturarbeiten an der Kaimauer des Neckarlauers entscheiden. Dann kam alles anders. Kurz vor der Sitzung legte CDU-Stadtrat Heiko Stumpf Pläne von 1932 auf den Tisch, die er sich aus einem Heidelberger Aktenarchiv besorgt hatte.

Demnach gründet die komplette Kaimauer auf einer Länge von mehr als 400 Metern auf einem Bruchsteinfundament, das von mehr als 80 Jahre alten Pfählen aus Lärchenholz zusammengehalten wird. Fault das Holz, rutschen die Bruchsteine. Die Schäden an der Lauermauer sind aller Voraussicht nach also weit größer, als bislang angenommen. Der Werksausschuss blies daraufhin die geplante Ausbesserung eines sieben Meter langen Teilstücks für 60.000 Euro ab. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Erst einmal soll der Zustand von Pfählen und Fundament genauer untersucht werden.

Immer mal wieder war an der Kaimauer geflickt worden. 1999 wurde ein Auftrag über 72.000 D-Mark vergeben, später gab es noch einen Nachschlag dazu. Rund 138.000 Euro wurden seit 2004 verbaut, zum Teil für eine Spundwand am Kiesumschlag, um die Mauer zu stabilisieren, zum Teil für kleinere Ausbesserungen 2008. Die Pläne, die vom 16. August 1932 datieren, hatte sich Stumpf besorgt, nachdem in der vorangegangenen Ausschusssitzung Fragen offen blieben. Vor mehr als 80 Jahren wurde zum Bau der Hirschhorner Staustufe die Kaimauer in Eberbach erhöht. Sonst wäre der zurückgestaute Neckar über 15 Zentimeter über die Mauerkante geschwappt und hätte den Lauer überspült.

Auf die alte Mauer aus Sandsteinquadern wurde in drei Abschnitten von 143, 150 und 120 Metern eine Krone aus Beton gesetzt. Worauf Beton und Sandsteinquader sitzen, wurde damals in den Abrechnungsplänen festgehalten: auf Bruchsteinen, die von einer Wand aus Lärchenholzpfählen gestützt werden.

Sicht- und tastbar ist dieses Fundament auch für die Taucher nicht, die im Oktober 2012 bei einer Untersuchung des Abschnitts an der Neckarbrücke eine zwei Meter tiefe Unterspülung auf sieben Meter Länge festgestellt hatten. Fundament und Holzpfähle liegen unter Schlamm, angeschwemmtem Kies und Steinen. Zwar hängt der Faulgrad davon ab, wie viel Sauerstoff ans Holz kommt. Aber im Gegensatz zu Eichenpfählen, auf denen Venedig steht und die durchaus 100 bis 150 Jahre halten können, hat Lärchenholz laut Stumpf eine weitaus kürzere Lebensdauer.

Es könnte also höchste Zeit sein, die Kaimauer wieder auf ein gesundes Fundament zu stellen. Akute Einsturzgefahr sieht Statiker Stumpf zwar nicht. Nach seiner Einschätzung könnte es höchstens sein, dass der Lauer an der unterspülten Stelle gesperrt werden muss. Doch welches Ausmaß die Schäden wirklich haben, soll erst untersucht werden, bevor weiteres Geld in die Mauer gesteckt wird. "Prüfen, wie der Zustand des Holzes unter der Kaimauer ist, wäre der nächste Schritt", sagte Bürgermeister Reichert.

Was an Kosten auf die ohnehin hoch in den Schulden steckenden Stadtwerke oder die Stadt zukommen könnten, wurde schon grob überschlagen: Eine Spundwand käme auf rund eine Million Euro - wenn nicht noch mehr im Schlamm des Neckars fault und schlummert. "Millionen-Schritte" jedoch, sind für Stadt und Stadtwerke nicht zu leisten, wie Reichert sagte. Wie eine Sanierung zu bewerkstelligen sein könnte, darüber soll ein für 2015 geplantes "Gesamtkonzept Hafen" Aufschluss geben.