Eberbach. Das Wahrzeichen der Stadt Eberbach, der "Bronzene Eber", wurde am Samstagvormittag von einer Spaziergängerin auf einem Feldweg des verlängerten Eberbacher Wegs entdeckt. Die Frau aus Waldkatzenbach informierte die Polizei, die den Diebstahl der etwa 70 Kilogramm schweren Statue Mitte Mai gemeldet bekam. Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai das Wahrzeichen aus der Verankerung gehebelt und entwendet. Nach Angaben der Zeugin lag der "Bronzene Eber" am Tag zuvor noch nicht.

Der Abtransport der stark verschmutzten Figur erfolgte nun vom Bereitschaftsdienst der Stadt Eberbach.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06271/92100 melden. (pol)