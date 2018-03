Von Marcus Deschner

Eberbach. Hochkarätiger Jugendfußball mit Bundesliga-Nachwuchsteams wird am Samstag, 7. Dezember, in der Hohenstaufen-Sporthalle geboten. Beim zweiten Ragucci-U12-Cup treten zwölf Mannschaften gegeneinander an. Gespielt wird über Vollbande. Veranstaltet wird das Turnier wiederum vom VfB Eberbach. Am darauf folgenden Sonntag, 8. Dezember, veranstaltet der Verein am gleichen Ort und ebenfalls mit Vollbande ein Turnier der E-Jugendmannschaften zumeist aus der Region. Beginn ist um 10 Uhr, das Endspiel ist für 17.15 Uhr geplant. Gut hundert Helfer hat der VfB an diesem Wochenende im Einsatz.

Frank Mutschler, Tobias Soldner und Christian Rochow vom Organisationsteam sowie Elena Ragucci vom gleichnamigen Hauptsponsor stellten gemeinsam mit Schirmherr Bürgermeister Peter Reichert gestern im Rathaus Turnier und teilnehmende Mannschaften vor. Mit dabei sind die Teams von VfB Stuttgart, TSG 1899 Hoffenheim, FSV Frankfurt, Karlsruher SC, VfR Aalen, FC Augsburg, 1. FC Kaiserlautern und Greuther Fürth sowie vom gastgebenden VfB Eberbach.

Auch Vorjahressieger FSV Offenbach hat seine Teilnahme zugesagt. International top besetzt wird das Turnier, da auch die Kicker vom FC Zürich und vom FC Evian-Thonon-Gaillard aus der französischen Partnerstadt Eberbachs kommen werden. Das Turnier startet am 7. Dezember um 9.30 Uhr mit der Vorstellung der Mannschaften, die Spiele beginnen um 10 Uhr. Gespielt wird jeweils zehn Minuten. Gegen 17.15 Uhr wird das Endspiel angepfiffen. Anschließend ist die Siegerehrung. Gäste sind bei freiem Eintritt zum Zuschauen und Anfeuern eingeladen. Auch das E-Jugend-Turnier ist gut besetzt. Dabei treffen neben regionalen Mannschaften aus Neckargerach, Neckarelz, Waldbrunn, Gammelsbach und Eberbach auch Teams aus Offenbach, Hoffenheim, Karlsruhe und Frankfurt aufeinander.

Der VfB Eberbach mit seinen 500 Mitgliedern führe die Veranstaltung gerne durch, da diese "Strahlkraft in die gesamte Region" habe, erläuterte gestern Frank Mutschler. Mehr als die Hälfte der VfB-Mitglieder seien Jugendliche, die von 22 Trainern angeleitet werden. Er erinnerte daran, dass man im vergangenen Jahr bei verschiedenen Turnieren Gastgeber von mehr als 2400 Nachwuchstalenten gewesen sei. Dadurch seien insgesamt rund 8000 Menschen in die Stadt gekommen.

Mutschler ging kurz auf die Idee zu der Großveranstaltung im Jahr 2011 ein, als man nach "unendlich vielen Telefonaten und E-Mails die Zusage von neun Bundesligavereinen zur Teilnahme im darauf folgenden Jahr erhalten habe. Und der Erfolg habe angespornt. Nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die Trainer seien von dem hier Gebotenen begeistert gewesen. Volle Zuschauerränge in der Halle hätten für sich gesprochen.

"Als bekennender Fußballfan freue ich mich riesig auf den 2. Ragucci-Cup," sagte Peter Reichert. Was im vergangenen Jahr kurz entschlossen und mit tollem Engagement aus der Taufe gehoben worden sei, finde nun eine Fortsetzung, "die hoffentlich keinen Fußballfan an diesem Tag zu Hause verweilen lässt."