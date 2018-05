Von Jutta Biener-Drews

Bruchsal/Eberbach. 9000 Zuschauer mehr als in der vorangegangenen Spielzeit konnte die Landesbühne Bruchsal 2013/14 für ihre Aufführungen gewinnen. Mit über 69.000 Besuchern in 421 Vorstellungen blicken die Bruchsaler Theatermacher auf eine erfolgreiche Saison zurück. Auch in Eberbach, wo die BLB insgesamt siebenmal zu Gast war und acht Vorstellungen gab, fällt die Bilanz positiv aus, wie Tobias Soldner fürs städtische Kulturamt bestätigte.

Die Resonanz bezeichnete Soldner hier als "erfreulich", die Besucherzahl habe sich "weiterhin gut entwickelt". So haben um die 1000 Zuschauer in dieser Spielzeit den Weg zur Landesbühne gefunden. Gegeben wurden insgesamt fünf Vorstellungen für Erwachsene, eine für Kinder sowie zwei Schulvorstellungen.

Die BLB-Produktion mit den meisten Zuschauern war die Inszenierung des "Homo Faber" von Max Frisch. Damit konnte die Bühne, die das Stück bereits in der zweiten Spielzeit zeigte, 7635 Zuschauer ansprechen. Insgesamt erreichte sie mit dieser Inszenierung von Carsten Ramm inzwischen über 20.500 Theaterfreunde in 61 Aufführungen - einsamer Rekord in der Geschichte des Theaters. Die Story des Technikers Walter Faber zog auch in Eberbach über 300 Zuschauer in die Stadthalle und sorgte damit auch hier für den größten Bühnenerfolg der letzten Saison.

Sehr gut angekommen sind laut BLB auch die sommerlichen Freilichtaufführungen. Sowohl die "Trilogie der Sommerfrische" von Goldoni als auch "Till Eulenspiegel" für junge Zuschauer erfreuten sich großer Beliebtheit. So wollten den Eulenspiegel und seine Streiche doppelt so viele Zuschauer miterleben, wie das Kinderstück im vergangenen Jahr, nämlich 2000. In Eberbach, so Soldner, lief das Stück allerdings nicht so gut. Nur etwa 50 Besucher verfolgten es auf der Freilichtbühne am Leopoldsplatz.

Gut angekommen ist beim Eberbacher Publikum dagegen auch "Die Kaktusblüte", eine romantische Komödie von Barillet und Grédy. Das 1964 uraufgeführte Stück verfolgten in der Stadthalle um die 250 Zuschauer. Und auf den dritten Platz der örtlichen Beliebtheitsskala schaffte es Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder", das sich über 200 Theaterfreunde ansahen. Für die übrigen Aufführungen, wie "Für das Bildnis des Dorian Gray" oder Tennessee Williams' "Endstation Sehnsucht" lösten je um die hundert Besucher eine Eintrittskarte.

Wie attraktiv die BLB-Gastspiele in der Neckarstadt sind, hängt nach Tobias Soldners Beobachtung stark von den Stücken ab, die auf dem Programm stehen. Denn schauspielerisch, weiß der städtische Kulturamtschef, ist die Landesbühne sehr gut. Allerdings ist die Stadt auch weit davon entfernt, am Programm der Bruchsaler irgendwie mäkeln zu wollen: "Die machen interessante Stücke".

Wie überhaupt die Kooperation mit der BLB im Rathaus als "sehr angenehm" erlebt wird. Wobei man natürlich nicht vergessen sollte, dass Soldner auch bei einer noch so positiven eigenen Bewertung des örtlichen Theaterlebens stets auch dessen Sponsor im Blick behalten muss. Denn soviel ist klar: Würde sich die Sparkasse Neckartal-Odenwald nicht darum kümmern, wäre Theater am Ort nicht zu finanzieren. "Wir müssten dann schon für eine einzige Aufführung eines Tourneetheaters soviel bezahlen, wie jetzt für eine ganze Spielzeit", verdeutlicht Soldner die Lage. So hat denn auch die neue Theatersaison, beginnend mit "Mephisto" am 30. Oktober, wieder sechs Erwachsenen- und eine Kindervorstellung zu bieten. Unter anderem "Das Gespenst von Canterville", "Draußen vor der Tür" und "Die Verwirrungen des Zöglings Törless".