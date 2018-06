Eberbach. (mabi) Unklar bleibt weiter, was die Atemweg-Reizungen an der Theodor-Frey-Schule am Freitag ausgelöst hat. Die Messungen ergaben keinen eindeutigen Hinweis. Die Schule wurde bereits am Freitagnachmittag ab 15.35 Uhr wieder freigegeben; die Ermittlungen der Polizei Eberbach dauern jetzt an.

Wegen eines unbekannten Reizstoffes klagten am Freitagvormittag 31 Schüler und Lehrer über Atemwegsbeschwerden; sie wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Das Gebäude der Berufsschule wurde geräumt (wir berichteten).

Die Freiwillige Feuerwehr aus Leimen hatte Luftproben genommen, die anschließend von der Mannheimer Berufsfeuerwehr ausgewertet wurden. "Die Messungen haben keine Anhaltspunkte für irgendeinen Stoff ergeben, der die Reizungen ausgelöst hat", teilte Dieter Klumpp von der Pressestelle der Polizei aus Mannheim am Montag mit. Dieses Ergebnis lag bereits am Freitag vor, ging aber bei der Pressestelle erst später ein. Die Eberbacher Polizei ermittelt weiter. Laut Klumpp werden "weitere Betroffene und Zeugen befragt, um zu klären, durch was die Reizungen zustande kamen".