Von Felix Hüll

Eberbach. Dem sprichwörtlich armen Schwein wird's egal sein, ob in seiner Umgebung eins, zehn oder 30 Grad Celsius herrschen; für die Lebensmittelherstellung jedoch ist es wichtig, dass Fleisch nach dem Schlachten kühl gelagert wird. So finden sich bei Meister Ralf Hoffmann von der Metzgerei Zorn direkt neben den Arbeitsräumen die Kühl-Lagerräume für Fleisch und für Wurst - und da drin steht das Thermometer auf gerade mal einem Grad plus.

Auf rund 25 Quadratmetern finden sich neben kompletten Schweinehälften bereits zerlegte Stücke der unterschiedlichen Teile von Schwein, Rind oder Lamm, oder zur Weiterverarbeitung vorbereitetes Wurstfleisch. "Was Sie da sehen ist etwa die Menge einer halben Woche. Bei uns wird immer Freitags und Montags geschlachtet", erläutert Hoffmann. Er ist jetzt seit 30 Jahren im Betrieb. Vor 12 Jahren hat er die Metzgerei Zorn von den Schwiegereltern übernommen. Kühl gelagert werden musste schon immer, aber die Ausstattung der Metzgerei unterlag über die Jahre einem Wandel. Nach den Zerstörungen im Krieg baute Familie Zorn die Metzgerei an der Kellereigasse wieder auf, ergänzte, baute an und erweiterte um die jeweils erforderlichen neuen Produktions- und eben Kühlanlagen.

Die benötigen einen eigenen Verdampfer, der fürs entsprechende Nie-drigklima im Kühlhaus sorgt. Er läuft mit Strom. Der Energieaufwand dafür macht einen großen Teil der Herstellungskosten der Metzgereiwaren - nicht nur bei Zorn - aus. "Die Maschinen hier geben ganz gut Hitze ab" bemerkt Hoffmann, nicht nur der Juni-Temperaturen wegen schwitzend in der kleinen Kammer mit den Generatoren stehend. Mit dessen Abwärme wird nochmals Wasser erhitzt.

Das Temperaturwechselbad gehört zum Metzgerberuf dazu: Die Arbeit beim Schlachten hält die Körpertemperatur hoch, dann geht's ins kalte Kühlhaus, dann wieder zurück ins Warme: das muss man aushalten, so Hoffmann, Eine Erkältung bekommt er deswegen nicht.