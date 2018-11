Eberbach. Die Badische Landesbühne (BLB) eröffnet die neue Spielzeit in Eberbach am morgigen Donnerstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle mit Klaus Manns Mephisto in einer Bühnenfassung von Ariane Mnouchkine. Vor der Vorstellung findet um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion statt.

Mephisto handelt vom Theaterschauspieler Hendrik Höfgen, der unter den Nazis Karriere macht. Der Höhepunkt seiner Laufbahn ist die Rolle des Mephisto in Goethes Faust. Im Gegensatz zu Höfgen ziehen viele seiner Freunde ein Leben im Exil vor oder organisieren sich im Widerstand. Der Theaterdirektor Magnus Gottschalk, verfolgt und gedemütigt vom Regime, geht sogar mit seiner jüdischen Ehefrau in den Freitod.

Die Figur des Hendrik Höfgen ist eng an Klaus Manns Zeitgenossen Gustaf Gründgens angelehnt, der zum Vorzeigeschauspieler des national-sozialistischen Deutschlands avancierte. Die Inszenierung von Carsten Ramm wird von Hennes Holz und dem Ensemble musikalisch begleitet.

Im Rahmen ihrer Recherchen für Mephisto ist die BLB auf einen bisher nicht veröffentlichten Text gestoßen, der das Schicksal des Schauspielers Joachim Gottschalk zum Thema hat. Es handelt es sich um die Novelle "Es wird schon nicht so schlimm!" von Hans Schweikart, die 1947 Grundlage für den Film "Ehe im Schatten" war. Auf Initiative von BLB-Intendant Carsten Ramm brachte der Berliner Verbrecher Verlag im September die Novelle in einer Buchausgabe heraus. Ein Teil dieser Auflage erscheint als Programmbuch zur Inszenierung von Mephisto.

Fi Info: Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Eberbach, Telefon (0 62 71) 87.242.