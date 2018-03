Eberbach. (pol/rl) Nachdem sich ein 60-jähriger Mann am Donnerstagabend offenbar aus seiner Wohnung in der Steigestraße ausgesperrt hatte, versuchte er laut Polizeibericht gegen 21.30 Uhr über eine Nachbarwohnung in seine Wohnung zu kommen.

Dafür versuchte er im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses über die Außenwand in seine darunter liegende Wohnung zu klettern. Dabei verlor der 60-Jährige jedoch den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Mit schweren Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus, wo er Abend seinen schweren Verletzungen erlag.