Von Andrea Friedrich

Eberbach. Über Wölfe sprach im Naturparkzentrum der studierte Land- und Forstwirt Markus Bathen, Leiter einer Außenstelle des NABU Berlin in der Lausitz. Der zweite Vorsitzende des NABU Eberbach, Arndt Koch, begrüßte Bathen im Thalheim'schen Haus. Das ist nur einen Katzensprung vom Museum mit dem präparierten 1866 erlegten letzten Wolf des Odenwaldes entfernt. Hierher ist der Wolf zwar noch nicht zurückgekehrt, aber das dürfte sich ändern, so Bathen, denn im Elsass und der Schweiz gibt es inzwischen jeweils ein Paar. Wenn Jungwölfe eine Familie gründen, wandern sie in geeignete Reviere ab. Einer trabte in 159 Tagen 1500 km weit. Abstammend von vor 14 Jahren eingewanderten Wölfen aus Osteuropa, sind die 15 Rudel in der Lausitz mit rund 120 Tieren bislang das einzige Vorkommen in Deutschland.

Bathen sagte, der Wolf sei weder blutrünstiger Menschenfresser noch mythisch verklärtes Überwesen. Er brauche auch keine unberührte Wildnis als Lebensraum. Der Wolf ist sehr anpassungsfähig. Aus wissenschaftlichem Interesse und um mögliche Konflikte zwischen Mensch und Wolf frühzeitig zu erkennen, wurden die neuen Wölfe in Sachsen von Anfang an genau beobachtet.

Dazu erforderlich waren allerdings moderne Methoden wie Sendehalsbänder, Fotofallen und genetische Untersuchungen von Haar- und Kotproben, denn "canis lupus", der Stammvater der Hunde, ist nicht nur nachtaktiv, sondern auch ein ausgesprochener Heimlichtuer.

Am Beispiel der nächtlichen Tour einer Wölfin veranschaulichte Bathen, dass die Tiere relativ zielgerichtet 40, 50 km zurücklegen, dabei auch dicht an Dörfern vorbei laufen, Flüsse überqueren und selbst unterm lärmenden Förderband im Braunkohle-Tagebau hindurch schnüren. Auch ein Dickicht auf dem Truppenübungsgelände zwischen fahrenden Panzern könne als Schlafplatz dienen.

In der Lausitz habe sich die anfängliche Aufregung über die Tiere inzwischen gelegt. Der Wolf ist als stark gefährdete Tierart streng geschützt; dennoch wurde bereits beim ersten Welpen ein Antrag auf Abschuss gestellt.

"Keine Gefahr für Menschen"

Befürchtungen, dass Menschen durch Wölfe zu Schaden kommen könnten, haben sich nicht bestätigt. Bisher habe sich niemals ein Wolf aggressiv gezeigt. Die Wölfe in der Lausitz leben zu 99,5 Prozent von jagdbarem Wild, davon machen 52 Prozent Rehe aus, 25 Prozent Hirsche und 17 Prozent junge Wildschweine.

Konfliktpotenzial? Nein, Jägern werde auch künftig genug vor die Flinte laufen. Die ohnehin historisch hohen Wildbestände haben auch im Wolfsrevier sogar noch zugenommen. Probleme gibt's aber bei Haustieren, von Alters her ein wunder Punkt in der Beziehung Mensch-Wolf. Wie die Erfahrungen zeigen, sind zwar weder Lamas noch Ponys oder Rinder betroffen, Schafe dagegen schon.

Zwischen Artenschutz und Schäfern zu vermitteln und Lösungen zu finden, ist Aufgabe des Projektbüros Wolf mit seinem Leiter Markus Bathen. Es gehe nur, wenn die Menschen die Rückkehrer akzeptieren, betonte der Referent. In Sachsen und den meisten anderen Bundesländern sei man erheblich weiter als in Baden-Württemberg, was etwa die einschlägige Gesetzgebung angeht.

Dies zeigte sich bei Zwischenfragen und in der sehr lebhaften Diskussion. Im Publikum waren einige Schäfer, auch der Vorsitzende des Landesschafzuchtverbands, Alfons Gimber aus Lobenfeld.

Sie fürchten haftungsrechtliche Konsequenzen, wenn etwa ein Wolf eine Schafherde in Panik versetzt und die Tiere einen Unfall verursachen. Und sie sehen Mehrarbeit auf sich zu kommen, wenn Herden nachts nicht mehr sich selbst überlassen werden können. Bathen fand die Forderungen der Schäfer zum Teil gerechtfertigt und sieht politischen Handlungsbedarf. Es müssten aber auch je nach Gelände neue Hüteformen und technische Möglichkeiten angewandt werden.