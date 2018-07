Eberbach. (fhs) Vollkommen unbeeindruckt zeigen sich die beiden Ittertal-Alpakas in ihrem Pferch am Bahnhofsvorplatz: egal, wie viele Besucher stündlich mehr zu diesem rekordverdächtigen Apfeltag in die Stadt strömen, sie kauen ihr Stroh und betrachten das quirlige Leben um sie herum mit ruhigem Gleichmut des "Neuweltkameliden"-Paarhufers.

Exoten gab’s verschiedene verstreut über die Erlebnisorte dieses 28. Apfeltags: da ist etwa der Apfelbratwurst- "Gefechtsstand" der Eberbacher Reservisten, die erstmals mit der Neukreation einer solchen Sonderbratwurst Schlangen vor ihrer Essensausgabe bedienen: die äußerlich unauffällige Spezialität des Schwanheimer Metzgermeisters Roland Seel geht gut an den Mann und die Frau. Reservisten-Chef Rudi Joho freut sich, dass er neben dem Kartenvorverkauf fürs Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps 12 am 13. November noch einen zweiten Apfeltagrenner im Angebot hat.

Ob Renner oder nicht, die Bügelvorführung in der Bahnhofstraße findet ihre Betrachter(innen) ebenso wie die Tupperware-Information in der Kellereistraße. Dort findet sich auch Ruth Schuhs Gemälde "Der Apfel malus domestica", anlassgemäß als Dekoration im Schaufenster ihrer Galerie drapiert. Flüssiges aus Äpfeln von Wimmersbacher Streuobstwiesen lassen die Helfer um Werner Hofherr, Walter Link und Kurt Spiegel aus der Presse fließen: Apfelsaft – Süßmost, aber auch (schon vergorenen) Most wie auch frischen Reißer verkosten die Passanten am Alten Markt.

In der Bahnhofstraße ergänzen die Gardistinnen des Clubs Eulenspiegel aus Rockenau das Angebot noch um Apfel-Bowle und werben um Nachwuchs ab 16. Tausende jeglichen Alters strömen durch die Gassen und über Leopolds- und Lindenplatz, besuchen die verkaufsoffenen Geschäfte und können sich zur Kaffeezeit nur noch von Infostand zu Infostand schieben lassen, so voll ist es. Am Neuen Markt freuen sich die Handwerker, wie gut ihre kleine Messe angenommen wird.

Dass die Musik des Duos "Sunny Side Up" wenig auffällt, wird als angenehm empfunden. Für lautere Stimmung sorgen "Blue Jeans" am Linden- und "Gaiberger Musikanten" am Leopoldsplatz. In kleinerer Besetzung bestreitet die Nachwuchsband "A cute Breaktown" den Klangmantel unter der Platane eingangs der Bahnhofstraße. "Keine Vorkommnisse im Umfeld des Apfeltages" meldet das Polizeirevier auf Nachfrage, und so bleiben nicht nur die Ittertal-Alpakas ruhige Genießer eines strahlenden Apfeltags 2014.