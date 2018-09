Bezirksweit sind die Schülerzahlen an den Realschulen um 3 Prozent geschrumpft. Auch in Eberbach reduziert sich die Zahl in etwa auf diesem Niveau. Die Klassen sind angenehm klein. Fotos: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Selbst die Abc-Schützen drücken nun seit Samstag die Schulbank, womit in diesem neuen Schuljahr wirklich für alle Eberbacher Schüler der reguläre Unterricht begonnen hat. Und wie es aussieht, sind die Bedingungen hinsichtlich der Unterrichtsversorgung in allen fünf allgemeinbildenden Schulen am Ort gut bis ausreichend - zumindest "zum jetzigen Zeitpunkt", wie es von den zuständigen Stellen einschränkend heißt: Es gibt genügend Lehrer für den Pflichtunterricht, die Klassen sind nicht zu groß und Zusatzangebote müssen auch nicht angeknabbert werden - was im Regierungsbezirk Karlsruhe längst nicht überall der Fall ist, wie einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums zu entnehmen ist.

So sind allein für den Pflichtunterricht im Gesamtbezirk heuer rund 100 Deputate mehr nötig als im letzten Schuljahr. Was unter anderem mit dem starkem Anstieg an Vorbereitungsklassen für Flüchtlingskinder (VKL) zusammenhänge, der laut Regierungspräsidium "alle Beteiligten vor große Herausforderungen bei der Unterrichtsversorgung gestellt hat". Vor allem Grund- und Hauptschulen sind davon betroffen. Obwohl Mittel und Stellen bereitgestellt worden seien, gab der Arbeitsmarkt die zusätzlichen Lehrkräfte schlichtweg nicht her. Deshalb würden in den VKL nun auch verstärkt Personen ohne reguläre Lehrerausbildung eingesetzt.

Und es gibt einen weiteren Engpass zu vermelden. Aufgrund der vielen durch Elternschaft und Langzeiterkrankungen ausgefallenen Lehrkräfte besteht der Behörde zufolge hoher Bedarf an Vertretungskräften. Deshalb würden Teilzeitbeschäftigungen ausgeweitet und Pensionäre rekrutiert. Da, wo sich der Lehrermangel trotzdem nicht beheben lässt, müssten auch Gruppen zusammengelegt werden. Die Gesamtzahl der für ergänzende Unterrichtsangebote verfügbaren Lehrerwochenstunden sei insgesamt geschrumpft.

Die Entwicklung der Schülerzahlen betreffend, wird für die Grundschulen im Bezirk ein leichtes Plus (1,1 Prozent) festgestellt, für die Realschulen ein Minus von 3 Prozent, für Hauptschulen und Werkrealschulen ein Einbruch um über 12 Prozent und für Gymnasien ein stabiles Schüleraufkommen.

> Wie sich die Verhältnisse in Eberbach gestalten? Regine Sattler-Streitberg, geschäftsführende Schulleiterin der Eberbacher Schulen und Realschulrektorin, erklärt sich für unzuständig. Sie könne nur für die Realschule sprechen, zeigt sich Sattler-Streitberg zufrieden mit deren Unterrichtsversorgung im neuen Schuljahr. Engpässe gebe es nicht, Einschränkungen wie Gruppenzusammenlegungen auch nicht. Zahlen zu den Schülern insgesamt und den neuen Fünftklässlern gibt die Rektorin nicht preis.

> Die sind zumindest zum Teil im Schulamt in Mannheim zu bekommen, das für die Grund-/ Haupt- und Realschule(n) am Ort verantwortlich ist. Insgesamt sei an all diesen Schulen die Lehrerversorgung im Pflichtbereich ausreichend, informiert die Behördensprecherin. Wie sich die Situation im Schuljahrsverlauf entwickeln werde, hänge von Faktoren wie Krankenstand, Zuzug von Flüchtlingskindern und befristeten Arbeitsverträgen ab und sei nicht vorhersehbar. Aber: "Nach heutigem Stand wird die Versorgung bis Schuljahrsende tragen". Förderprojekte wie Leseintensivmaßnahme Lima und Leseinsel an der Dr.-Weiss- sowie Recheninsel an der Steigeschule würden angeboten - derzeit.

Auch in Eberbach ist die Zahl der Abc-Schützen in beiden Grundschulen angestiegen. Die Werkrealschule kann diesmal mit zwei fünften Klassen starten. An der Realschule entspricht der Schülerschwund prozentual in etwa dem auf Bezirksebene: 464 (minus 12) Schüler gibt es insgesamt sowie drei fünfte Klassen mit um die zwanzig Kindern. Die Klasse 6 wird sogar unter dem Teiler separat weitergeführt.

> Zum HSG: nach 714 Schülern im Vorjahr besuchen das Gymnasium jetzt 730 Schüler, einschließlich der 16 VKL-Kinder. Schulleiterin Anja Katzner konnte vier fünfte Klassen mit im Schnitt 25 Schülern begrüßen. Die Lehrerversorgung am HSG nennt Katzner gut und stellt in Übereinstimmung mit dem zuständigen Regierungspräsidium fest: "Wir können den gesamten Pflichtunterricht abdecken und ein gutes Angebot an Arbeitsgemeinschaften anbieten". Unterrichtsausfälle durch Krankheit/Elternschaft können durch befristete Einstellungen aufgefangen werden, heißt es zusätzlich aus Karlsruhe.

> Die Vorbereitungsklassen: sieben Klassen mit insgesamt 102 Flüchtlingskindern zählt Patrick Koch vom städtischen Hauptamt auf. Eine in der Dr.-Weiss- (9 Kinder), zwei in der Steige-Grundschule (28), zwei in der Werkrealschule (34), eine in der Realschule (15) und eine am Hohenstaufen-Gymnasium (16). Der Stadt sei es gelungen, die VKL auf alle Schularten zu verteilen, hebt Koch eine positive Besonderheit Eberbachs hervor.