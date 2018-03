Von Felix Hüll

Eberbach. Die Arbeiterwohlfahrt versucht sich in Eberbach neu aufzustellen. AWO-Vorsitzender ist Gustel Mechler. Er sagt, er führt sein Amt derzeit kommissarisch bis zur Übergabe an einen Nachfolger. Die Suche nach möglichen Kandidaten ist aber bislang noch nicht von Erfolg gekrönt. Weil auch andere Vorstandsmitglieder nicht zur Verfügung stehen, war zwischenzeitlich auch schon mal von einer Auflösung der AWO in Eberbach zum Jahresende die Rede.

Hintergrund Kurz nach dem Krieg entstand der AWO-Ortsverein Eberbach; Anlass dazu war das Organisieren des Verteilens von Care-Paketen aus den USA. Allgemein gegründet worden ist die Arbeiterwohlfahrt am 13. Dezember 1919 in Berlin federführend durch die SPD-Reichstagsabgeordnete Marie Juchacz. 1933 von den Nazis aufgelöst entstand die AWO nach dem Krieg als Wiedergründung 1945 im Westen neu (in Ostdeutschland erst wieder nach 1989). Bundesweit gliedert sich die AWO in 30 Bezirks- und Landesverbände. Sie haben 404 Kreisverbände wie etwa den Kreisverband Rhein-Neckar mit Sitz in Weinheim. Deutschlandweit gibt es 3662 Ortsvereine. 362 000 Mitglieder zählt die AWO bundesweit, 75 000 ehrenamtliche Mitarbeitende und 197 000 hauptamtlich Beschäftigte. Die AWO unterhält über 14 000 Einrichtungen und Dienstleistungen, darunter 2100 Heime. Kreisvorsitzender Rhein-Neckar ist Bruno Sauerzapf, der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion. In Eberbach wurde Gustel Mechler 2011 zum Ortsvereinsvorsitzenden gewählt. Nach Auskunft von Ute und Günther Ihrig sind Zweiter Vorsitzender Roman Krawczyk, Kassiererin Ute Ihrig, Schriftführer Christofer Menges und gehören dem erweiterten Vorstand an Ulrich Hesper, Barbara Krawczyk und Ehrenvorsitzender Günther Ihrig. Kassenprüfer sind Alois Fath und Eva Holzmann. (fhs)

"In Eberbach ist eine Neuorientierung geplant", erklärt der AWO-Kreisgeschäftsführer Manfred Weißkopf. "Die Leute sind älter geworden, und man ist im Vorstand offen für neue Aktivitäten und Ideen." Damit umschreibt Weißkopf das landauf landab gleiche Problem: ein langjähriges bewährtes Team Engagierter kommt in ein Alter, in dem man kürzer treten möchte und für die zahlreichen ehrenamtlich bewältigten Aufgaben einen Nachfolger sucht - und nicht findet. "Der Ortsverein bemüht sich derzeit um Leute. Aber es ist leichter, jemanden für projektorientierte Einsätze zu finden als für ein Vorstandsamt", stellt Weißkopf fest.

Unter den 38 Ortsverbänden der AWO Rhein-Neckar gebe es durchaus welche, die ähnliche Probleme wie in Eberbach haben. Andere AWO-Ortsvereine hingegen haben keinerlei Schwierigkeiten mit Nachwuchs. Woran das liegen mag, darüber kann Weißkopf nur Vermutungen anstellen. Tatsache ist für den Kreisgeschäftsführer: "In Eberbach gibt’s schon Bedarf an Aktivitäten, wie sie die Arbeiterwohlfahrt anbietet."

Will man Bedürftigkeit in der Stadt beziffern, ergeben sich Schwierigkeiten der Statistik; diese einmal beiseite gelassen sprechen städtisches Sozialamt wie Diakonisches Werk von Größenordnungen um die 1000 Menschen unter den rund 14 400 Eberbachern, die von staatlichen Stellen Unterstützung zum Lebensunterhalt beziehen.

Es gibt aber durchaus noch mehr Personen, für die ein Verlust etwa der AWO-Angebote spürbar wäre. Zu den regelmäßig wiederkehrenden Dienstleistungen der Eberbacher AWO gehören neben Individualzuwendungen das jährlich angebotene Ferienprogramm mit gleich mehreren Angeboten meist innerhalb einer Woche für eine dreistellige Teilnehmerzahl von Kindern und Jugendlichen. Da ist ferner die für die Stadt wahrgenommene Aufgabe eines jährlichen Seniorennachmittags im Herbst. Er fiel 2014 aus, soll dieses Jahr aber wieder stattfinden.

Nach der plötzlichen Entscheidung der Caritas, ihren Laden an der Adolf-Knecht-Straße aufzugeben, sprang der AWO-Ortsverein bei und organisierte eine Übernahme und das Weiterbetreiben unter einem eigenen Verein - bis heute. Als Gustel Mechler 2011 das Vorsitzendenamt von Barbara Krawczyk übernahm, gehörte diese Aufgabe zu den größeren Vorhaben neben den Sammelwochen, der vorweihnachtlichen Päckchenaktion meist mit Gaben an 40 Bedürftige in einem Volumen von rund 1500, 1600 Euro sowie neben den Einzelunterstützungen und Hilfestellungen in Problemfällen beim Kontakt mit Behörden oder anderen Stellen.

Neben dem Engagement für diese in Eberbach traditionellen AWO-Aktivitäten blieben formale Vereinsabläufe liegen wie etwa das Abhalten turnusgemäßer Mitgliederversammlungen und Wahlen gemäß der Satzung - andere Arbeiten galten einfach als vordringlich. Seit 2011 hat es keine ordentliche Mitgliederversammlung mehr gegeben. Gustel Mechler sagt, für ihn kamen mittlerweile gesundheitliche Gründe hinzu, die ihm eine Amtsausübung als AWO-Vorsitzender erschwerten. Bislang glichen das der Ehrenvorsitzende Günther Ihrig und andere Helfer in der AWO aus. Kreisgeschäftsführer Weißkopf: "Dass Günter Ihrig das macht, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Da dank’ ich sehr dafür, dass er das gesundheitlich noch so machen kann und dass er die Bereitschaft dazu mitbringt."

Derzeit kann niemand genau sagen, wie viele Mitglieder die AWO Eberbach überhaupt noch zählt. Beim Wechsel des früheren langjährigen AWO-Vorsitzenden Ihrig (1989-2006) auf Dorothee Morach 2006 zählte der Ortsverein 112 Mitglieder; der Kreisverband hat für 2013 eine Zahl von 80 Mitgliedern in Eberbach regis-triert, "aber das könnte mittlerweile auch noch weiter rückläufig sein", räumt Kreisgeschäftsführer Weißkopf ein.

Wann die nächste Mitgliederversammlung mit Wahlen einberufen wird, weiß Weißkopf nicht. "Termine machen die Ortsvereine selbstständig." Das ergebe allerdings erst Sinn, wenn einer solchen Versammlung ein neues Vorstandsteam präsentiert werden kann.

Der Eberbacher AWO-Ehrenvorsitzende Günther Ihrig (75) könnte sich vorstellen, dass diese Aufgabe etwas für Bewerber um ein kommunalpolitisches Amt sein könnte, die jetzt noch genügend Zeit hätten, sich in Eberbach bis zur nächsten Wahl einen Namen auf sozialpolitischem Gebiet zu machen.