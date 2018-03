Eberbach. (by) Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Geschäftsstelle Eberbach sank von Januar auf Februar um 33 auf 516 Personen. Das waren 26 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank im Februar von 6,0 auf auf 5,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,3 Prozent. Es meldeten sich 112 Personen arbeitslos, 13 weniger als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 140 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+20). Seit Jahresbeginn haben sich 250 Personen arbeitslos gemeldet, 214 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 13 Stellen auf 124 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 63 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Februar 25 neue Arbeitsstellen, 5 weniger als vor einem Jahr. "Neben saisonalen Einflüssen hat die stabile konjunkturelle Entwicklung zu mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geführt", so Wolfgang Heckmann von der Geschäftsführung der Heidelberger Arbeitsagentur.