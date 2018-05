Von Felix Hüll

Eberbach. Seinen ersten regulären Neujahrsempfang als Eberbacher Bürgermeister verband Peter Reichert neben dem Ausblick auf 2014 mit dem Rückblick auf 2013, das "bisher schwierigste Jahr in meiner beruflichen Laufbahn". Mit dem Wunsch, 2014 möge den Besuchern in der Stadthalle sowie ganz Eberbach nützen, übersetzte Reichert das aus dem lateinischen stammende "Prosit" Neujahr. Größte Investitionsmaßnahme in diesem Jahr werde der Umbau des Hochwasserrückhaltebeckens Holdergrund sein.

Reichert nannte zudem weitere Feuerwehr-Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren. Er verwies aber auch auf die Haushaltslage nach der Etatsperre. Für einen neuen Bürgermeister sei dies der GAU, der Größte Anzunehmende Unfall, gewesen. Reichert setzte das Prinzip Hoffnung dagegen.

Überhaupt stellte er seiner Neujahrsansprache den Leitsatz voran: "Wer eine gute Zukunft will, sollte in der Gegenwart sein Möglichstes dafür tun. Denn wenn in der Zukunft Hoffnung liegt, liegt Kraft in der Gegenwart." Reichert plädierte für mehr bürgerschaftliches Engagement. Er betonte aber auch, wie viel bereits in Eberbach und den Ortsteilen geleistet werde: "Das Ehrenamt wird hier groß geschrieben."

Angelehnt an die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Joachim Gauck stellte auch Reichert die Frage: "Tun wir wirklich schon alles, was wir tun können?" Zukunft gebe es "nicht ausschließlich als Insel der Glückseligen für unser Land", richtete Reichert den Blick auf Notlagen anderswo auf der Welt wie auch auf die Flüchtlingsströme von dort. Menschen daraus zählten nun auch zu Eberbacher Mitbürgern. Obwohl in Sachen Integration in Eberbach gerade auch ehrenamtlich bereits einiges verwirklicht wurde, wiederholte Reichert die Frage: "Tun wir genug?"

Welche Aufgaben auf die Stadt 2014 zukommen, wollte Reichert mit einer Bildercollage zeigen, die ein Beamer auf die Stadthallenleinwand warf: großen Investitionsbedarf gebe es bei Schulen, Sportplatz, Schwimmbad, den zum Teil schlechten Straßen, Kanalsanierung und Unterbringung der Feuerwehr.

Oft sei er 2013 drauf angesprochen worden, wie er bei all diesen Aufgaben ruhig schlafen könne. Diese seien doch wegen der klammen Kasse gar nicht zu verwirklichen. Reichert: "Wir haben im vergangenen Jahr gut gelebt, wir sind hoffnungsvoll durch das Jahr gegangen, haben die Zuversicht nie verloren, trotz schwierigster finanzieller Voraussetzungen. Lassen Sie uns daran anknüpfen."

Niemand könne die finanzielle Situation kurzfristig maßgeblich verändern. "Wir müssen mit diesen Voraussetzungen leben. Gehen wir mutig an die Arbeit." Dabei sei Kritik durchaus gefragt, müsse aber sachlich und konstruktiv sein. "Anonyme Kritik ist destruktiv und schadet und wird deshalb von mir keinesfalls akzeptiert."

Reichert erwähnte noch eine geplante Windkraft-Bürgerinformation, die Kommunal- und Europawahl am 25. Mai sowie die bevorstehenden Ortsjubiläen von Lindach (650 Jahre) und Friedrichsdorf (400 Jahre).