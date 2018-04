Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis. Seit dem 23. Mai ist der 13-jährige Paul Sagewitz aus einer Jugendeinrichtung in der Berliner Straße ausgerissen. Er verließ laut Polizei abends unbemerkt das Kinderheim und wurde zuletzt am 30. Mai in Hemsbach gesehen. Er pflegt Kontakte sowohl im hiesigen Bereich, als auch in den Bereich Radolfszell am Bodensee. Paul Sagewitz ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat schwarze kurze Haare, braune Augen und einen Ohrstecker im linken Ohr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Eberbach unter der 06271/92100 an. (pol)