Auch das Fußballspielen darf an so einem Tag natürlich nicht fehlen.

Eberbach. (by) Die Dr.-Weiß-Schule wurde ihrem pädagogischen Profil "bewegte Schule" am Freitag einmal mehr gerecht. Der Hoffe-Express machte am Vormittag Station und bescherte den rund 75 Erstklässlern und 14 Kindern der Klassen 1 bis 3 des SBBZ einen kurzweiligen Vormittag rund um den Fußball.

"Das Anliegen der Familie Hopp ist es, dass die Kinder Spaß an Spiel und Sport haben", erklärt Kristian Baumgärtner, Betreuer der Kinder- und Jugendwelt beim Fußballbundesligisten 1899 Hoffenheim die Idee, die hinter dem Hoffe-Express steckt. Und so waren die sieben Spielstationen entsprechend aufgebaut. Ein Wechsel alle 20 Minuten ließ keine Langeweile bei den Mädchen und Buben aufkommen.

In der Sporthalle gab es Training und Ballschule. Wurde im kleineren Teil auf zwei Minitore Fußball gespielt, gab es im größeren Teil Koordinationsspiele: Ball zuwerfen, zurollen und Passspiel, dazu noch ein Reifenparcours. Bei der "Schussanlage" wurde der Junge oder das Mädchen mit dem härtesten Schuss gesucht.

Was hat Bingo mit Fußball zu tun? Diese Frage wurde in der Schulaula beantwortet. Bildkarten mit Hoffenheimer Spielern mussten anhand der Zahl auf dem Bingoplan richtig zugeordnet werden. Die Schülerstaffel, die zuerst fünf Karten in einer Reihe hatte, gewann. Um die Karte ablegen zu dürfen, mussten die Kinder einen Hütchenslalom zurücklegen. Zunächst vorwärts, danach - Vorsicht Stolpergefahr! - rückwärts.

Um eine schnelle Reaktion ging es bei beiden Stationen im Hoffe-Express auf dem Schulhof. Zum einen mussten wie damals bei "Dalli Klick" Bilder erraten werden, zum anderen innerhalb von 60 Sekunden aufleuchtende kleine Felder abgeschlagen werden. Hier zeigten sich die Mädchen und Buben auf Zack, die besten brachten es auf über 80 "Anschläge". Die geplante Hüpfburg musste wegen des anfänglichen Regens aus Sicherheitsgründen entfallen, dafür gab es eine Malstation.

Der Aktionstag mit dem Hoffe-Express bescherte auch den Jüngsten der Dr.-Weiß-Schule ihren sportlichen Höhepunkt. Für jede Klassenstufe versuche man einmal im Jahr ein sportliches Highlight zu organisieren", so Koordinatorin Claudia Helm von der Dr.-Weiß-Schule. für die zweiten Klasen gibt es seit sechs Jahren den Handballtag, für die dritten Klassen "Ringen - Rangeln - Raufen" und bei den vierten Klassen war das Tischtennismobil. "Die Aktionen kommen bei den Schülern gut an", sagt Helm: "Wir wollen das jedes Jahr durchziehen."

Für das fünfköpfige Hoffe-Express-Team war es der erste Besuch in der Dr.-Weiß-Schule. Seit der Saison 2013/14 ist der Express in der gesamten Metropolregion unterwegs. Neben dem Spiel- und Sporttag wie an der Dr.-Weiß-Schule gibt es noch die Modelle Schulfeste und Bundesjugendspiele.

Waren es im ersten Jahr noch 25 Schulen, so sind es dieses Jahr bereits 110. "Von Mai bis zu den Sommerferien sind wir täglich unterwegs, zu 80 Prozent in Grundschulen", sagt Baumgärtner. Je nach Schulgröße variieren Angebot und Dauer des Besuchs, das geht von 35 Schülern bis hin zu 300. Doch unabhängig von der Größe steht ein Ziel im Vordergrund: Spaß an Spiel und Sport