Rockenau. (fhs) Die Ende letzter Woche für Rockenau ins Gespräch gebrachten 30 unterzubringenden Flüchtlinge werden jetzt doch nicht in den Ort kommen. Zwar waren sich die zuständige Landkreisverwaltung und die Eberbacher Baugenossenschaft (EBG) über das Vermieten von Wohnungen im Haus Rockenauer Straße 83 schon einig geworden. Aber es kommt jetzt doch anders.

Bürgermeister Peter Reichert hat interveniert mit der Folge, dass die Baugenossenschaft ihr Vermietungsangebot zurückzog. Dabei sieht sich die EBG Verbindlichkeiten in Höhe von über 16 Millionen Euro gegenüber. Sie hat in ihrem Immobilienbestand mit rund 450 Wohnungen einen Sanierungsstau und müsste eigentlich an sicheren Einnahmen interessiert sein. Land und Landkreis finanzieren den Wohnraum in einfachem Zustand, der den Asylbewerbern und Flüchtlingen zugewiesen wird.

"Das gäbe aber nicht nur Probleme in dem Wohngebiet. Reichert hat die Seite der Stadt dargelegt und was alles durch Aufnahme weiterer Flüchtlinge etwa beim Bereitstellen von Plätzen in Kindergärten und Schulen dazu käme", berichtet BGE-Geschäftsführer Peter Knapp. Offensichtlich wich Bürgermeister Reichert damit nicht von seiner Position ab, die er in der vorletzten Gemeinderatssitzung geäußert hatte. Landrat Stefan Dallinger habe ihm versichert, dass vorerst keine weiteren Flüchtlinge nach Eberbach kommen. So sei es. Reichert hatte allerdings auch ergänzt, man wisse nicht, was in einem halben Jahr sei. Dass aber nur wenige Wochen später ein Eberbacher Wohnungsunternehmen dem händeringend nach Wohnplätzen suchenden Kreis-Ordnungsamt selbst ein Haus anbietet, ließ den gerade in seinen Urlaub aufbrechenden Bürgermeister aktiv werden. Silke Hartmann bestätigte als Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, dass die von der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe dem Kreis überstellten Menschen jetzt in einer anderen Gemeinde aufgenommen werden sollen. Die zur Verfügung stehenden Unterkünfte des Kreises seien alle belegt. Die neu geplanten seien derzeit noch nicht verfügbar. Allein im August kamen 192 Menschen als Asylbewerber in den Rhein-Neckar-Kreis. Die Verwaltung versuche, das auferlegte Kontingent an Menschen dezentral im gesamten Kreisgebiet auf Unterkünfte zu verteilen. Neben den festen Plätzen in Sinsheim, Spechbach, Walldorf, Neckargemünd, Schwetzingen, Wiesloch und Weinheim miete man daher nach Bedarf Wohnraum an in Mühlhausen, Reilingen und eben auch in Eberbach. Dort sei aber jetzt das ursprünglich von der Baugenossenschaft gemachte Angebot abgesagt worden.