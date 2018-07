Eberbach. (cum) Friedlich und fröhlich klangen die Fastnachtsfeierlichkeiten am Dienstag nach dem Umzug in Eberbach aus. Die Polizei hatte gestern nur wenige besondere Vorfälle zu vermelden.

Schon der Umzug selbst verlief laut Revierchef Erich Lindenthal relativ problemlos. Die Kolonne rollte reibungslos, die Gutselsammler zeigten sich diszipliniert, dichtes Gedränge oder brenzlige Situationen mit Wagen gab es kaum. Das lag möglicherweise auch daran, dass es am Dienstag nicht ganz so viele Besucher waren wie im Vorjahr. Dort gab es allerdings auch einen Rekordbesuch zu vermelden.

Deutlich zurückgegangen ist die Besucherzahl bei der Abschlussparty auf dem Leopoldsplatz. "Vielleicht auch der kalten Witterung geschuldet", so der Erste Polizeihauptkommissar.

Unterm Strich blieb eine Ingewahrsamnahme eines Volltrunkenen. Der Mann war betrunken ins Krankenhaus gebracht worden und hatte dort wohl derart randaliert, dass sich die Polizei gezwungen sah, ihn erneut in ihre Obhut zu nehmen. Zudem gab es laut Lindenthal nach 22 Uhr in der Bahnhofstraße Handgreiflichkeiten zwischen zwei Gruppen mit Betrunkenen. Ob dabei der Straftatbestand der schweren Körperverletzung erfüllt wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Sonst blieb es zum Fastnachtsausklang in Eberbach, wie Lindenthal sagt, "sehr, sehr ruhig". Die Zahl betrunkener Minderjähriger mit Schnaps im Gepäck ist laut Polizei im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Trunkenheitsfahrer gingen der Polizei gestern keine mehr ins Netz. Ein paar Altstadtbewohner beschwerten sich wegen Ruhestörungen. Das war’s.

Sauber und weitgehend von Konfetti- und Bonbonresten befreit war am Dienstagabend schon wieder die Innenstadt. Kaum war der Umzug durch, rückte der städtische Bauhof mit Pritschenwagen, Müllsäcken, Besen und Kehrmaschine zum Großreinemachen an. An Müll kommt bei der Fastnacht einiges zusammen: "Einen Extracontainer mit acht Kubikmetern bekommen wir immer mindestens voll", sagt Leander Schmitt vom Bauamt.Nur wenige Stunden nach dem Umzug war die Innenstadt wieder blitzeblank, am Mittwochmorgen dann auch der Leopoldsplatz.