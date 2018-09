Von Christofer Menges

Eberbach. Nachdem Bürgermeister Bernhard Martin bei Freien Wählern, CDU, AGL und bislang auch der SPD keine Unterstützung für seine angestrebte Wiederwahl im Oktober erhielt, formiert sich nun die Pro-Martin-Fraktion. Vier amtierende Stadträte und zwei Altstadträte wollen Martin bei der Wahl unterstützen.

Die lokalpolitische Bombe platzte am Donnerstagabend, während im Ratssaal der Gemeinderat tagte. Um 18.30 Uhr ging bei der RNZ eine E-Mail der Werbeagentur Grove mit dem schlichten Titel "Pressemitteilung" ein. Im Nu war die Nachricht in aller Munde und Stadtgespräch: Eine Initiative namens "Für Eberbach mit Bernhard Martin" unterstützt den amtierenden Bürgermeister im kommenden Wahlkampf. "Fachlich kompetent, überparteilich, sachlich und fair - die gute Arbeit der zurückliegenden 15 Jahre soll fortgeführt werden und die Zukunft für Eberbach und seine Bürger sichern", verkünden Udo Geilsdörfer, Robert Moray, Günter Wiedemer (alle CDU-Mitglieder), Christa Wernz, Bruno Schmitt (beide SPD) und Karl Link (Freie Wähler). Bernhard Martin stehe und arbeite für demokratische Entscheidungen zum Wohle der Gemeinschaft. Dies solle auch die nächsten acht Jahre gewährleistet sein. Die Initiatoren stünden für Fragen und Gespräche bereit. Wer sich anschließen wolle, sei im "wachsenden Unterstützerkreis" willkommen.

Daran wäre nichts Ungewöhnliches - wenn es sich bei den Gründungsmitgliedern der Initiative um normale Bürger und nicht um politische Akteure handeln würde, nämlich um vier amtierende Stadträte und zwei Altstadträte, die sich damit offen gegen die Beschlüsse ihrer jeweiligen politischen Gruppierung stellen, auf deren Listen sie in den Gemeinderat gewählt wurden. Darunter sind alle drei ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter und drei Vorstandsmitglieder des Vereins Stiftung Altersheim samt der beiden vom Gemeinderat entsandten. In ihren Mitgliederversammlungen hatten sich die Freien Wähler mit 90 Prozent für den Neidensteiner Peter Reichert und damit gegen eine erneute Unterstützung Bernhard Martins ausgesprochen, die CDU mit 81 Prozent. Die SPD hatte sich in einem mühsam errungenen Kompromiss mit großer Mehrheit darauf geeinigt, sich erst nach Ende der Bewerbungsfrist festlegen zu wollen. Moray und Link waren bei den Versammlungen ihrer politischen Gruppierung nicht anwesend und nicht direkt am Entscheidungsprozess beteiligt. Geilsdörfer, Wiedemer, Wernz und Schmitt hingegen schon.

Michael Reinig, Vorsitzender der Freien Wähler, sieht die offen bekundete Unterstützung Links für Martin eher gelassen: "Da wir ein Verein sind, kann bei uns grundsätzlich jeder seine eigene Meinung vertreten. Link hat klar zum Ausdruck gebracht, dass er Martin unterstützen will. Von daher habe ich kein Problem damit. Klar ist, dass die Mehrheit der Freien Wähler Peter Reichert unterstützt." Die Vereinsmitglieder, die einen anderen Kandidaten unterstützten, seien "Einzelkämpfer".

Kritischer sehen das hingegen die Parteien. "Der CDU-Stadtverband hat sich basisdemokratisch in einer geheimen Wahl mit über 81 Prozent der Stimmen für die Unterstützung von Peter Reichert entschieden Eigentlich gilt es das zu akzeptieren. Dass einzelne CDU-Mitglieder aus uns nicht bekannten Beweggründen die Entscheidung der Parteibasis nicht mittragen wollen, wird von uns zur Kenntnis genommen", sagte Stadtverbandsvorsitzender Georg Hellmuth gestern.

SPD-Vorsitzender Rolf Schieck war gestern nicht zu erreichen. Er stand mit dem Bus auf der Rückreise von einer Klassenfahrt in Berlin im Stau und hatte Mühe, am Abend zur Abschlussfeier der Realschule zu kommen. Der frühere stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Klaus Eiermann zeigte sich auf Anfrage der RNZ "schockiert". Eiermann hatte in der Versammlung aktiv auf den hart erarbeiteten Kompromiss hingewirkt. "Wir haben in der Mitgliederversammlung ganz offiziell gesagt, dass wir uns mit einer Äußerung zurückhalten, bis die Bewerbungsfrist vorüber ist. Dass die zwei da ausscheren, ist ein Alleingang", sagte Eiermann, "das ist keine Parteilinie und ist mit Sicherheit mit dem Vorstand nicht abgestimmt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar."

Bruno Schmitt sieht sich durch den SPD-Beschluss nicht gebunden: "Mich kann niemand daran hindern, auch keine Partei, auch mal für jemanden zu sein", sagte er gestern der RNZ. Er habe zehn Jahre lang sachlich mit Martin im Gemeinderat zusammengearbeitet. Dabei habe es nie Probleme gegeben und wenn, dann mit anderen. Wie Freie Wähler und CDU mit Martin umgegangen seien, ohne ihm etwas zu sagen, widerspreche seinem Gerechtigkeitsgefühl. Bisher habe es in der Stadt keinen Bürgermeister gegeben, der so viel für Schulen, Kindergärten und Jugend gemacht habe, aber da rede kein Mensch drüber, sagte der pensionierte Lehrer.

Link hatte seine Haltung bereits kürzlich im Gemeinderat anklingen lassen. Moray, Geilsdörfer, Wiedemer und Wernz waren gestern nicht zu erreichen.