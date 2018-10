Eberbach. (MD) Kurz nach 12 Uhr am Montag im Mostzelt der KG "Kuckuck". Am "Tag der Betriebe" ist das Zelt zwar gut gefüllt, die leckere Erbsensuppe, die zwei fleißige Helfer am Eingang in die Teller schöpfen, läuft gut. Doch das Publikum ist überwiegend im Rentenalter.

Erst so gegen halb eins kommen Handwerker und verschiedene Mitarbeiter von örtlichen Firmen. Und dazu ein ganzer Pulk Banker, unschwer an Anzug und Schlips zu erkennen. Nicht zu vergessen ein rundes Dutzend Rathaus-Mitarbeiter. Man rückt im Zelt enger zusammen, damit auch die erst jetzt Angekommenen Platz finden.

"Früher war da mehr los, kamen ganze Firmen nachmittags auf den Markt", erinnert sich Altbürgermeister Horst Schlesinger, der mittlerweile auch im Mostzelt Platz genommen, die Suppe genossen und den Kontakt zu langjährigen Bekannten gesucht hat. Vor vielen Jahren gab's für jeden von uns zuerst fünf, dann zehn Mark vom Geschäft", blickt eine langjährige Bankmitarbeiterin zurück. Das Geld habe man dann vornehmlich bei Kunden der Bank, die auf dem Markt Stände oder Schaustellergeschäfte betrieben, ausgeben sollen. Die Zeiten sind längst vorbei. Heute bleibt Beschäftigten meist nur die Mittagspause, für die meisten heißt es um halb zwei wieder "abrücken". "Bis jetzt ist's eher ruhig, aber nachher werden schon noch einige kommen", sagt Gerhard Rebscher so kurz vor 14 Uhr. Im Bierzelt sind nur wenige Garnituren besetzt, der Platz davor ist leidlich gefüllt. Die Belegschaft zweier Autohäuser, mehrere Versicherungsagenten, Architekten, Statiker und Beschäftigte des Wasser- und Schifffahrtsamtes sind darunter. Später kommen noch Polizeibeamte als Terrassengäste dazu. In Zivil.

Man habe zwar schon einige Quittungen geschrieben, weil bei den meisten Gruppen meist der Chef einlade und das Papier zum Absetzen der Summe von der Steuer benötige. Rebscher hat für den späteren Nachmittag schon einige Tischreservierungen entgegen genommen. "Allerdings sind die Gruppen meist keine 30 Mann mehr stark, sondern passen an einen Tisch", weiß der Metzgermeister. Er hat beobachtet, dass "heute doch mehr aufs Geld geachtet wird".

"Das kannst Du doch vergessen", wetterte schon ein paar Tage vor Festbeginn ein alteingesessener Eberbacher Handwerker. Früher, schwelgte der Mann in Erinnerungen, sei der "Handwerkermontag" halt noch so was Richtiges gewesen: "Mit Baumstammdurchsägewettbewerb, Maßkrugstemmen, Wettnageln und Ähnlichem". Doch das sei längst passé. Deswegen zieht's den Handwerker nicht nur am Montag nicht mehr auf den Kuckucksmarkt. Er weilt mit seiner Frau lieber andernorts in Urlaub. Und noch eines weiß er: "Viele sind selbst schuld, dass ihr Chef ihnen am Montagnachmittag nicht mehr freigibt, sondern arbeiten lässt". Denn Etliche hätten die gewährte Freizeit ausgenutzt, den Markt aber nicht besucht, sondern zu Hause oder auf dem Feld gearbeitet. Bei der Stadtverwaltung Eberbach ist der Montagnachmittag seit vielen Jahren schon nicht mehr dienstfrei.

Bei Ewald Böhle am Bierstand haben sich für den Nachmittag immerhin Beschäftigte eines örtlichen Kreditinstitutes angesagt. "Na klar, gehen wir am Abend mit den Mädels rüber", freut sich Zahnarzt Guido Wollkopf schon vor der Markteröffnung auf den "Tag der Betriebe". Dann werde dort nicht nur gegessen und getrunken, sondern zur Gaudi aller auch das ein oder andere Fahrgeschäft ausprobiert. Doch vielleicht kommt ja doch bald wieder mehr Schwung in den "Tag der Betriebe". Auf Wettnageln, - sägen und ähnliche Aktionen in früheren Zeiten angesprochen, sagt Gerhard Rebscher: "So was kann man durchaus wieder einmal machen".