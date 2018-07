Eberbach. Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember wird es keine durchgehenden Verbindungen zwischen Eberbach und der baden-württembergischen Landeshauptstadt mehr geben. Damit wird eine für den Odenwaldkreis wichtige und traditionsreiche Verbindung in Richtung Süden gekappt.

Aktuell stehen Reisenden, über den Tag verteilt und sogar an Wochenenden, rund 30 Bahnverbindungen zwischen Eberbach und Stuttgart zur Verfügung. Von Eberbach startet die Reise mit der Neckartalbahn, bevor in Neckarelz der nahtlose Übergang zur Regionalbahn nach Stuttgart erfolgt.

Da die Züge der Odenwald-Bahn sowie der lokale Busverkehr der Buslinie 50 auf die Neckartalbahn in Eberbach abgestimmt sind, bestehen derzeit optimale Verbindungen zwischen dem Odenwaldkreis und Stuttgart, die tagtäglich rege in Anspruch genommen werden.

Im Zuge des Fahrplanwechsels kommt es nun in Neckarelz zum Bruch der Anschlussverbindungen zwischen der Neckartalbahn und der Regionalbahn nach Stuttgart. Grund ist die Einführung der neuen Stadtbahn Heilbronn, deren Abfahrtzeiten nicht auf die S-Bahnen der Neckartalbahn abgestimmt sind. So entstehen für Reisende lange Wartezeiten in Neckarelz, die diese Bahnfahrt unattraktiv machen. Alternative Fahrtrouten nach Stuttgart bestehen aus Eberbach fortan über Osterburken bzw. über Heidelberg - allerdings mit bis zu 60 Minuten längeren Reisezeiten. Die Odenwald-Regionalgesellschaft (OREG) hat den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) bereits über die Einschnitte informiert und um kurzfristige Stellungnahme gebeten. "Die Chancen, dass sich hier kurzfristig allerdings ändert, sind gleich null", bilanziert aber Nahverkehrsbereichsleiter Peter Krämer die Situation.