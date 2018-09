Eberbach. (fhs) Mit einem kräftigen Schlag saß der Hahn im Zapfloch, und das Bier schoss in Bürgermeister Peter Reicherts ersten Kuckucksmarkt-Freibier-Maßkrug. Mit dem Fassbieranstich gestern Abend eröffnete das Stadtoberhaupt "fünf Tage Erlebnis pur: die gesamte Au ist Fest- und Feierzone". Reichert lud zum "Markt der Märkte, zum größten Volksfest in unserm Raum" ein. Im Beisein der örtlichen sowie regionalen Bundestags- und Landtagsabgeordneten und einiger, die's noch werden wollen sowie der Nachbarschaftsbürgermeister hielt Reichert seine Eröffnungsrede mit gleich mehrsprachigem Willkommensgruß. Seit 84 Jahren gibt es den Kuckucksmarkt nun in der 78. Ausführung. Besucher könnten von A wie Autoscooter bis Z für feiner Zwirn hier alles finden, besonders interessant seien Kinderfest und Familientag am Montag und die Fleckviehrinderschau am Dienstag früh sowie an allen fünf Tagen das Programm der Vergnügungsbetriebe sowie im Festzelt Rebscher, im Mostzelt der KG Kuckuck, im DLRG-Treff und im Braumeisterzelt. Die Eröffnungszeremonie begleitete der traditionelle Einmarsch des Fanfarenzugs Eberbach diesmal unter Leitung von Jana Benkwitz.