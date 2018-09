HINTERGRUND

Der QR-Code (englisch Quick Response, "schnelle Antwort") ist ein quadratisches Zeichen, das von der japanischen Firma Denso Wave 1994 entwickelt wurde. Das Quadrat hat schwarze und weiße Punkte. Sie stellen die kodierten Daten binär dar, transportieren also Infos durch Abfolge zweier verschiedener Symbole. Viele Mobiltelefone haben Kamera und Programm, die das Interpretieren der Codes ermöglichen. Der als "Mobile-Tagging" bezeichnete Prozess verbreitet sich nach Erfolg in Japan seit 2007 auch in Europa. Es ist möglich, dass selbst bei Verlust von bis zu 30 Prozent der Grafikdaten die Information dahinter auch dann noch ausgelesen werden können. Probleme bereitet es etwa bei der Eberbach-App, wenn die Zeichen ganz verschwinden, etwa weil sie entfernt wurden oder nicht gefunden werden. Weil der Inhalt eines QR-Codes nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, kann man in ihm aber auch Links verstecken, die Betrachter nach dem Scannen auf eine schädliche Anwenderseite führen oder sogar ungewollt Funktionen des Smartphones ausführen lassen.



