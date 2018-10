Hoch in der Luft, von einer Lkw-Arbeitsbühne aus, sägten gestern die Mitarbeiter einer Fachfirma an der Platane am Bahnhofsplatz. Der Massaria-Pilz hat die dicken Äste befallen, der Sicherheit rund um den Baum war nicht mehr gewährleistet. Um seine Ernährungssituation zu verbessern, sollen voraussichtlich die Sträucher rund um den Stamm demnächst noch entfernt werden. Foto: Weyrauch

Von Martina Weyrauch

Eberbach. Der etwa 135 Jahre alten und 25 Meter hohen Platane am Bahnhofsplatz ging es am Dienstag an die Krone: Die Firma "Baum-Braun" aus Leimen rückte mit einer Lkw-Arbeitsbühne an und sägte rund 50 Prozent der Äste im oberen Bereich des Baumes ab. "Die Platane schwächelt seit einigen Jahren", erklärt der städtische Umweltbeauftragte Klemens Bernecker. Hauptproblem sei ein aggressiver Pilz, der die sogenannte Massaria Krankheit auslöst und das Holz zerstört.

Der Pilz stammt ursprünglich aus den südlichen USA und befällt nur Platanen. Im Jahr 2004 wurde er erstmals am Bodensee nachgewiesen, dann verbreitete er sich sprunghaft über ganz Süddeutschland. 2005 diagnostizierten Fachleute den gefährlichen Parasiten an zahlreichen Platanen in Mannheim, 2006 erwischte es auch die Platane am Eberbacher Bahnhofsplatz.

Seither hat es einige Maßnahmen zur Bekämpfung gegeben; zuletzt gab es im Jahr 2011 einen zurückhaltenden Pflegeschnitt. "Wenn der Pilz die dünnen Äste angreift, ist es nicht so schlimm", so ein Mitarbeiter der Baum-Firma. Inzwischen seien aber auch die starken Äste der Platane von dem Pilz befallen. Die Sicherheit für Fußgänger und parkenden Autos rund um den beeindruckenden und stadtbildprägenden Baum - mit einem Stammumfang von über vier Metern in einem Meter Höhe und einem Kronendurchmesser von über 20 Metern - war nicht mehr gewährleistet.

So hatte ein öffentlich bestimmter Sachverständiger der Regierungspräsidiums, der sich seit Jahren mit der Platane beschäftigt, die 50-prozentige Kronenentlastung angeordnet. Laut Bernecker sollen demnächst noch die Sträucher rund um den Baum entfernt werden, "damit er mehr Nährstoffe bekommt". "Wenn es uns gar nicht gelingt, den Pilz zu besiegen, muss der Baum irgendwann ab", so der Umweltbeauftragte. Allerdings hofft er darauf, dass die Platane ausreichend Vitalität entwickeln kann, um wieder gesund zu werden. Der Bauhof war gestern ebenfalls vor Ort, um das Gebiet weiträumig abzusichern. Anschließend haben die Mitarbeiter das Geäst abtransportiert. Daraus sollen jetzt Hackschnitzel entstehen.