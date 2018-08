Von Nadine Kühn

Eberbach/Aglasterhausen. Angst vor den gelb-schwarzen stechenden Insekten hat Josef Schwager nicht. "Aber einen gehörigen Respekt", gibt der Hornissen- und Wespenfachberater aus Aglasterhausen zu. Und kaum herrschen in der Region sommerliche Temperaturen, steht auch sein Telefon nicht mehr still. "Ich bin bekannt wie'n roter Hund", lacht Schwager, der immer dann angerufen wird, wenn sich eine Wespen- oder aber Hornissenkönigin eine für den Menschen besonders ungünstige Stelle für ihr Nest herausgesucht hat.

Doch wie wird man überhaupt zum Fachberater für Hornissen und Wespen? "Dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde", lacht der Rentner. Bereits 1986 habe er, damals noch bei der Feuerwehr ein Hornissennest entfernen müssen. "Der Kommandant hat irgendwann zu mir gesagt: Seppl, du musch's machen!" Damals habe er alles falsch gemacht, was man nur falsch machen könne. Nach der ersten Nestentfernung folgte eine Schulung von der Feuerwehr, wenig später eine zweite. In diesen lernte Joseph Schwager die Grundlagen. "Und dann ging es immer weiter", lacht der heute 78-Jährige, der als ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs ist. Aber auch in Eberbach kennt man ihn.

Panik ist bei Hornissen und Wespen fehl am Platz, weiß der Berater aus langjähriger Erfahrung. Denn die Insekten werden nur dann aggressiv, wenn man in die Nähe ihres Nestes kommt oder aber um sich schlägt. "Gerade Hornissen gehen dem Menschen eigentlich aus dem Weg", so Schwager. Sollte man doch einmal von einer Hornisse gestochen werden, so ist dies nicht gefährlicher als ein Bienen- oder Hummelstich. Vorausgesetzt man ist nicht allergisch.

Vor allem Hornissen haben unter vielen Vorurteilen zu leiden und sind durch die Vernichtungsaktivitäten der Menschen bereits auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten gelandet. "Seit 1988 stehen sie unter Naturschutz und dürfen nicht mehr getötet werden."

Josef Schwager versucht bei jeder Umsiedelung, das Volk zu retten. Aber wenn er gerufen wird, weiß er nie, was ihn erwartet. "Ich frage immer schon, ist das Nest braunmarmoriert oder grau?", erzählt er. Bekommt er zur Antwort, dass es sich um ein braun gefärbtes Nest handelt, hat er es mit 90-prozentiger Sicherheit mit Hornissen zu tun. Wespennester sind grau. Ereilt ihn ein Hilferuf, packt Schwager seinen eigens gebauten Staubsauger, seine Transportkästen, den Überkasten, den Schutzanzug sowie Werkzeug ins Auto und fährt los.

Am Nest angekommen, saugt er die Insekten mit seinem Spezialsauger, bei dem er den Druck regulieren, kann ein. Dies geht aber nur bei Hornissen und Wespen. "Bienen gibt Matsch", lacht Schwager, der selbst Bienenvölker hält. Ist das Nest leer, entfernt er es vorsichtig. Die Außenhaut muss er dabei meistens beschädigen, aber die Waben werden auf Gitter in den Transportkasten gesetzt, der wie ein überdimensionales Vogelhäuschen aussieht. Dann werden die eingesaugten Hornissen in die Transportkiste und zu ihrem Nest gelassen. Der Überkasten dient während der Fahrt zu Josef Schwagers Schutz. "Ich hatte es auch schon, dass mir die Hornissen im Auto aus der Kiste kamen", erzählt er. Aus diesem Grund habe er den zweiten Kasten gebaut, so kommt ihm kein Insekt mehr aus.

Im Wald erhalten die Völker ein neues Zuhause. Bis sie im Oktober oder November sterben, bleiben sie in den dann an Bäumen aufgehängten Kästen. Lediglich die Jungkönigin überwintert und baut im Frühjahr ein neues Nest an einer anderen Stelle. Doch nicht alle Insektenvölker überleben die Umsiedelung. Denn manchmal geht die Königin bei der Umsiedelung verloren, dann stirbt auch das Volk. Oder es ist zu schwach, weil die Insekten nicht genügend kleinere Insekten zu fressen finden. "Wespen und Insekten sind natürliche Fliegenfänger", erklärt Schwager.

Hatte er im vergangenen Jahr mit 153 Einsätzen noch sehr viel zu tun, so sind in diesem Jahr viele Völker aufgrund des nass-kalten Wetters eingegangen. Trotzdem ist er sich sicher, werden bis zum Wintern noch einige Umsiedelungen hinzukommen. "Ich bin froh, dass meine Frau da so mitzieht", erzählt der Rentner. Ohne diese Unterstützung könnte er die Arbeit nicht machen.

Viele Wespengeplagte sind froh, wenn Schwager mit der aufgeregt summenden Fracht im Kofferraum wieder fährt. "Von manchen bekomme ich dann Spenden", erzählt er. Wichtig ist ihm, dass er diese nicht für sich behält, sondern sie an das Rote Kreuz oder aber die Krebshilfe weiterreicht. Wünschen würde sich Schwager allerdings einen Nachfolger, der die geschützten Tiere ebenso faszinierend findet wie er.

Info: Wer ein Wespennest am oder im Haus hat, erfährt die Nummer des zuständigen Fachberaters über das Landratsamt. Weitere Infos unter www.um.baden-wuerttemberg.de.